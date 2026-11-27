Atentado contra la Policía en Los Patios, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

El presidente Abelardo de la Espriella responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el atentado con explosivos que dejó cuatro policías heridos en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, y anunció nuevas acciones contra los responsables.

A través de un pronunciamiento, el mandatario condenó el ataque y aseguró que ordenó intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a quienes estarían detrás de esta acción contra la Fuerza Pública.

“No vamos a permitir que el ELN ni ninguna otra estructura terrorista impongan su voluntad mediante explosivos y sangre”, manifestó el presidente.

De la Espriella también informó que los cuatro uniformados lesionados se encuentran estables y reiteró que su Gobierno mantendrá el respaldo a la Policía Nacional frente a las acciones violentas.

“Cada ataque contra Colombia tendrá una respuesta firme. Defenderemos a nuestros ciudadanos y respaldaremos sin descanso a nuestra Fuerza Pública”, agregó.

El atentado se registró en la vereda Agualinda, en Los Patios, donde la detonación de un artefacto explosivo dejó cuatro policías heridos.