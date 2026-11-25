Cúcuta

Luego del atentado con explosivos contra el Comando de Policía de Norte de Santander el pasado lunes 23 de noviembre, en horas de la madrugada, y que dejó viviendas con afectaciones estructurales, tanto el Gobierno nacional como departamental, anunciaron que trabajarán de manera articulada para brindar apoyo a las familias damnificadas.

El anuncio lo hizo el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, durante un encuentro con los habitantes de la urbanización Tasajero que resultaron afectados.

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Este segundo atentado con explosivos, que tenía como objetivo el comando de Policía de Norte de Santander y que terminó afectando las casas aledañas, principalmente aquellas que están ubicadas sobre la calle 22AN de la urbanización Tasajero, dejó más de 60 viviendas afectadas, así como establecimientos comerciales y un hotel ubicado en la zona.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, la magnitud de los daños en sus viviendas ha dejado a algunas familias sin un lugar seguro donde vivir.

“Ya no se trata de una ventana, una puerta, sino una casa. Ahorita no tenemos hogar, no tenemos dónde irnos”, expresó una de las voces de la comunidad.

Gobernación de Norte de Santander gestionará ayudas para los damnificados en Tasajero

El gobernador William Villamizar, acompañado por el presidente del sector, Freddy Escamilla, escuchó las necesidades de los residentes y anunció que se buscarán alternativas jurídicas e institucionales para canalizar recursos que permitan atender los daños ocasionados por el atentado.

El propósito es brindar acompañamiento a las familias que resultaron afectadas en mayor o menor proporción y facilitar la recuperación de sus viviendas.

“Buscamos la forma de que, a través de la Gobernación, tengamos un camino legal que nos permita poder ayudarles en esas afectaciones que tuvieron en sus viviendas. Dar esa mano amiga, dar esa ayuda solidaria que se está necesitando”, manifestó el mandatario departamental.

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Asimismo, se hizo un llamado a empresarios, funcionarios y ciudadanos solidarios para que se vinculen a esta iniciativa y contribuyan con recursos, materiales de construcción y elementos del hogar que permitan apoyar a las familias damnificadas.

Anuncian medidas para fortalecer la seguridad en la urbanización Tasajero

Sin embargo, los compromisos no terminan ahí. Además de la atención a los daños materiales que dejó el atentado terrorista, las autoridades anunciaron que promoverán una reunión con los habitantes de la urbanización Tasajero y la Policía Nacional, con el propósito de revisar alternativas que permitan prevenir hechos similares y recuperar la tranquilidad de los habitantes.

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De acuerdo con la gobernación de Norte de Santander, en este proceso participarán la Secretaria de Desarrollo Económico, de Seguridad, de Desarrollo Social y el despacho de la Gestora Social, con el objetivo de coordinar la respuesta institucional.