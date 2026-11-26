Familia de Angie Jácome clama su liberación tras secuestro con policías en Norte de Santander.

Norte de Santander.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Angie Jácome, la mujer que fue secuestrada junto con tres integrantes de la Policía Nacional en Norte de Santander, es materia de investigación por parte de las autoridades.

La víctima fue encontrada a un costado de la vía nacional que comunica a Ocaña con Ábrego, en el sector Monte Redondo, jurisdicción de este último municipio.

Al parecer, el cuerpo presentaba impactos de arma de fuego y fue reconocido por sus familiares.

Jácome había sido secuestrada el 17 de agosto de 2026 junto con tres integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN), cuando se movilizaban por la vía Cúcuta-Ocaña, en jurisdicción de Bucarasica.

Los uniformados fueron identificados como el mayor Freddy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña.

El caso tuvo repercusión nacional luego de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmara que mantenía en cautiverio a los cuatro secuestrados.

Durante ese periodo, la organización armada señaló a Jácome de tener una presunta relación sentimental con Carlos Eduardo García, alias ‘Andrey Avendaño, señalado cabecilla del Frente 33 de la disidencia de las Farc.

Esos señalamientos fueron rechazados por familiares de la mujer, quienes negaron que perteneciera a una organización armada ilegal y reclamaron garantías para su vida mientras permanecía secuestrada.