Bello, Antioquia

Tras una intensa búsqueda por parte de familiares, amigos y ciudadanos, la Alcaldía de Bello confirmó este martes 24 de noviembre que Violeta Muñoz Pineda, quien había sido reportada como desaparecida, fue hallada con vida.

A través de un comunicado, la administración municipal informó que la menor se encuentra adelantando el proceso pertinente con las autoridades competentes para regresar a su hogar.

Tras reportarse como desaparecida, las autoridades activaron un mecanismo de búsqueda urgente en aeropuertos y terminales de transporte, además de emitir una alerta rosa por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Otros detalles

Según el relato de sus familiares, la adolescente de 15 años había sido vista por última vez hacia las 3:00 a. m. del lunes 23 de noviembre, en inmediaciones de la Clínica del Norte, en el sector de Niquía.

Su desaparición generó preocupación debido a que, al parecer, había salido de su vivienda llevando varias maletas y dejando su teléfono celular en casa. Además, sus familiares manifestaron haber encontrado conversaciones que les hicieron sospechar de un posible contacto con un hombre mayor de edad y extranjero.

Por el momento, no se conocen las circunstancias en las que fue localizada ni el lugar donde permaneció durante su desaparición.

La Alcaldía de Bello hizo un llamado a la ciudadanía para proteger y cuidar a los niños, niñas y adolescentes.