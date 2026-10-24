Caso de niña de 10 años: hicieron pasar su muerte por suicidio y habría sido víctima de abuso sexual

Frontino- Antioquia

El pasado 23 de septiembre, una menor de 10 años ingresó sin vida a la morgue del municipio de Frontino, en el Occidente de Antioquia. La hipótesis inicial era que se habría suicidado debido a la escena que encontró su padre ese día.

Según Irma Mesa Echavarría, mamá de la niña, el hecho ocurrió en la vereda Las Cabras, distante a unos 20 minutos del área urbana. El día que murió su hija Jhady Sofia Osorio Mesa, estaba sola en la casa, ya que la cuidadora se había ido y el papá estaba comprando unas cajas en el pueblo para el proyecto productivo de cultivo de codornices. Cuando el hombre llegó junto con un trabajador vio la peor escena de su vida. La menor tenía un lazo en el cuello.

“Desde el primer momento se creyó que era un suicidio, por un juego; de pronto la niña por hacerle una broma al papá, o de pronto estaba jugando cerca al lazo, nosotros pensamos que de pronto la niña se había puesto a jugar ahí, se le había volteado el banco, porque la escena estaba totalmente montada, como si la niña sí se hubiera suicidado”, relató.

Agrega que el progenitor de inmediato pidió ayuda a los vecinos, ya que ella no se encontraba en el lugar, por que estaba a unas tres horas de la casa. Al sitio llegaron los bomberos y trasladaron a la pequeña al área urbana, con la versión de que la víctima se había suicidado. Fue sepultada en la ciudad de Bello.

Giro inesperado en el caso

Luego de varios días, la fiscalía se comunicó con los padres de familia y les dio los resultados de la necropsia que había arrojado una versión diferente a la que ellos creían. Había sido asesinada, pero antes la abusaron. La situación se complica porque, asegura la señora Irma, los investigadores solo llegaron a la vivienda a recopilar información 20 días después del crimen.

“En este momento, cualquiera puede ser, y nosotros asumimos que es alguien de nuestro entorno porque estaba muy pendiente de cuando la niña quedara sola, en nuestro hogar solamente vivíamos mi esposo, mi niña y yo”.

La madre pidió a las autoridades que aceleren la investigación para identificar cuanto antes al agresor, ya que esa comunidad podría estar viviendo con el responsable sin saberlo.

“Yo les pido más que todo a Medicina Legal que, por favor, nos colaboren, le den prioridad y agilicen los resultados de los exámenes que le tomaron a mi niña, para ver si de pronto ahí se logra establecer la persona responsable que le hizo tanto daño a mi niña. Pues eso, como que es lo que nos tiene maniatados, esperando esos resultados”.

La familia está analizando la posibilidad de realizar la próxima semana una marcha para exigir justicia en este caso que tiene consternada a la población de Frontino.