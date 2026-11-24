El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publicó el calendario de sus cuatro pruebas de Estado para 2027, con los plazos de inscripción, las jornadas de aplicación y la publicación de resultados.

La primera jornada será el 18 de abril de 2027, cuando se realizarán las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico. Para los estudiantes de colegios de calendario A, el examen será el 22 de agosto de 2027.

Saber 11: fechas de inscripción y presentación

Para los estudiantes que cursan grado once en colegios de calendario B, el proceso de registro y pago ordinario comenzará el 1 de diciembre de 2026 y estará abierto hasta el 29 de enero de 2027.

Quienes no alcancen a completar el trámite en ese periodo tendrán una etapa extraordinaria entre el 1 y el 12 de febrero. Las citaciones se publicarán el 2 de abril y el examen se realizará el 18 de abril.

Esta prueba no está dirigida únicamente a quienes están terminando el bachillerato. También pueden presentarla personas que quieran mejorar un puntaje anterior o que todavía no hayan presentado el examen.

Los resultados individuales de Saber 11 calendario B se publicarán el 11 de junio de 2027. En el caso de Pre Saber y Validación del Bachillerato, estarán disponibles desde el 18 de junio.

Para quienes estudian en colegios de calendario A, las inscripciones ordinarias estarán abiertas entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 2027. Después habrá una etapa extraordinaria, del 3 al 21 de mayo.

Las citaciones se publicarán el 6 de agosto y el examen se realizará el domingo 22 de agosto. Los resultados de Saber 11 estarán disponibles el 22 de octubre, mientras que los de Pre Saber y Validación del Bachillerato se publicarán el 29 de octubre.

¿Quiénes pueden presentar Pre Saber y Validación del Bachillerato?

Además de Saber 11, el Icfes aplicará las pruebas Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico en las mismas jornadas.

Pre Saber está pensado para quienes quieren familiarizarse con la estructura y las condiciones del examen Saber 11. Es una oportunidad para conocer cómo funciona la prueba antes de presentarla.

La Validación del Bachillerato, por su parte, está dirigida a personas que no estén matriculadas en una institución educativa y quieran obtener el título de bachiller. Para presentarla deben tener 18 años cumplidos en la fecha del examen. También pueden inscribirse ciudadanos extranjeros que se encuentren en Colombia y cumplan ese requisito.

Saber Pro y Saber TyT: fechas para estudiantes universitarios

El calendario de 2027 también incluye las pruebas Saber Pro y Saber TyT, dirigidas a estudiantes que están próximos a terminar sus estudios de educación superior.

Para el primer semestre, las instituciones de educación superior deberán realizar la preinscripción de sus estudiantes entre el 7 de diciembre de 2026 y el 12 de febrero de 2027. Este primer paso lo hacen las universidades, no los estudiantes directamente.

Después, los estudiantes preinscritos deberán completar su registro y pago ordinario entre el 12 de enero y el 12 de febrero. Quienes necesiten hacerlo en el periodo extraordinario podrán realizar el trámite del 15 al 26 de febrero.

Las pruebas se presentarán el 23 de mayo de 2027. Las citaciones se publicarán el 7 de mayo y los resultados individuales podrán consultarse desde el 27 de agosto.

Para el segundo semestre, las instituciones podrán preinscribir a sus estudiantes entre el 11 de mayo y el 4 de junio. Luego, el registro y pago ordinario para los estudiantes estará habilitado del 1 de junio al 2 de julio, mientras que el periodo extraordinario irá del 6 al 23 de julio.

En esta segunda jornada, los exámenes se realizarán el 10 de octubre de 2027. Las citaciones se publicarán el 24 de septiembre y los resultados individuales estarán disponibles el 18 de febrero de 2028.

Estas pruebas están dirigidas a estudiantes que hayan aprobado al menos el 75 % de los créditos académicos de sus programas profesionales, técnicos o tecnológicos. Además de ser un requisito para obtener el título, permiten evaluar competencias como razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés. Algunos programas también tendrán una sesión específica obligatoria.

¿Cómo se puede pagar la inscripción?

El Icfes informó que el pago de las pruebas podrá realizarse en línea, a través del botón de PSE, o de manera presencial en las sucursales de Davivienda y sus corresponsales bancarios autorizados.

La entidad recomendó a los estudiantes y a las instituciones educativas realizar los trámites dentro de los plazos ordinarios para evitar costos adicionales.

Quienes necesiten más información pueden consultar los calendarios completos en la página oficial del instituto, www.icfes.gov.co, o comunicarse en Bogotá al teléfono (601) 915 6101.