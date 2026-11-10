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10 nov 2026 Actualizado 16:39

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Gobierno declaró insubsistente a la directora general del Icfes, Elizabeth Blandón Ramírez

Blandón Ramírez había sido nombrada por el entonces presidente Gustavo Petro en agosto de 2023.

Elizabeth Blandón Ramírez

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Fuentes le confirmaron a Caracol Radio que el Gobierno declaró insubsistente a la directora general del Icfes, Elizabeth Blandón Ramírez, quien había sido nombrada por el entonces presidente Gustavo Petro a través del decreto 1284 del 2 de agosto del 2023.

La directora fue notificada ayer 9 de noviembre de su salida de la Institució, en medio de una decisión que habrían tomado el viernes pasado cuando expidieron el decreto de su insubsistencia, y en el que también designan a Maribel Cristina Castro como directora encargada.

Marinel Castro, actualmente ejerce como directora técnica del ICFES..

Cabe recordar que Elizabeth Blandón Bermúdez y Nicolás Corso Salamanca, quien está en la Central de Inversiones S.A. (CISA), son los únicos funcionarios del gobierno Petro que seguían a pesar de que se cumplen 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella; sin embargo, ya es oficial la salida de Elizabeth Blandón de la institución y su declaratoria de insubsistencia.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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