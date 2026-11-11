Icfes en alerta por posibles filtraciones en exámenes y 1.276 tutelas en 2026

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) quedó bajo revisión del Ministerio de Educación. Tras visitar las instalaciones y participar en una sesión de la Junta Directiva, la ministra Ilva Myriam Hoyos manifestó su preocupación por la situación administrativa, jurídica y técnica de la entidad y anunció una serie de medidas para revisar su funcionamiento y fortalecer la seguridad de las evaluaciones.

Entre las principales alertas expuestas durante la reunión están las posibles filtraciones en la cadena de custodia de los exámenes, es decir, en los procedimientos que buscan garantizar que las pruebas se mantengan seguras desde su preparación hasta su aplicación. También se señaló la alta dependencia de la plataforma tecnológica Prisma, que no tendría un responsable único, y riesgos contractuales en la logística de las pruebas Saber 11.

Este último proceso involucra cerca de 10.000 contenedores y alrededor de 650.000 personas evaluadas. Por eso, la ministra pidió prestar especial atención a las condiciones operativas y contractuales que permiten realizar los exámenes.

Las preocupaciones también se extienden al frente jurídico. Según la información presentada por el Ministerio, el Icfes acumula 1.276 acciones de tutela en lo corrido de 2026, no cuenta actualmente con un jefe en su Oficina Jurídica y tiene asuntos pendientes relacionados con las garantías de apoyo para las personas con discapacidad durante las evaluaciones.

En ese orden de ideas, Hoyos solicitó que la dirección del Instituto haga seguimiento a las situaciones advertidas y que cualquier caso que pueda requerir la intervención de las autoridades sea puesto en conocimiento de la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría, según corresponda.

Revisión de contratos, personal y sede

La revisión también llegará al funcionamiento administrativo del Icfes. Durante el recorrido por las instalaciones, la ministra cuestionó el uso de la sede actual y pidió evaluar el contrato de arrendamiento, al señalar que los tres pisos del edificio están subutilizados y que su capacidad supera las necesidades de puestos de trabajo de la entidad.

Por esa razón, solicitó estudiar la posibilidad de buscar una ubicación más acorde con las necesidades del Instituto. Además, pidió revisar la planta de personal y la contratación, en línea con las medidas de austeridad del Gobierno.

Buscan recuperar las pruebas censales

Más allá de los asuntos administrativos, el Ministerio señaló que una de las prioridades es reanudar las pruebas censales para los estudiantes de tercero, quinto, séptimo y noveno, que están suspendidas desde 2017. Estas evaluaciones permiten obtener información sobre los aprendizajes de los estudiantes y conocer cómo avanza la calidad de la educación en el país.

Sin embargo, el anuncio no establece una fecha para su regreso. Por ahora, la instrucción es avanzar en su reactivación.

También se planteó diseñar una nueva línea base para Saber 11, con estándares internacionales, la incorporación de un módulo socioemocional y una mayor cobertura de pruebas electrónicas.

El seguimiento a estas instrucciones estará a cargo del viceministro de Educación, Álvaro José Cifuentes Ramírez, junto con la directora encargada del Icfes, Maribel Castro Flórez, mientras se concreta la llegada de quien asumirá la dirección en propiedad.