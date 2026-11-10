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10 nov 2026 Actualizado 22:00

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Maribel Castro Flórez fue designada como nueva directora encargada del Icfes

Se desempeñaba como directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación

Maribel Castro Flórez. Foto tomada de X

Maribel Castro Flórez. Foto tomada de X

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Maribel Castro Flórez, quien se desempeñaba como directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación, fue designada como nueva directora encargada del Icfes, tras la declaratoria de insubsistencia de Elizabeth Blandón Bermúdez.

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Alisson Torres Herrera

Alisson Torres Herrera

Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...

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