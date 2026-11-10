Maribel Castro Flórez fue designada como nueva directora encargada del Icfes
Se desempeñaba como directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación
Maribel Castro Flórez, quien se desempeñaba como directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación, fue designada como nueva directora encargada del Icfes, tras la declaratoria de insubsistencia de Elizabeth Blandón Bermúdez.
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Alisson Torres Herrera
Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...