Norte de Santander.

La Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo expresó su preocupación por las amenazas, los señalamientos y las acciones de intimidación contra organismos humanitarios, mecanismos de verificación internacional y autoridades civiles que trabajan en la protección de las comunidades de esta subregión de Norte de Santander.

El pronunciamiento se conoce luego de las denuncias realizadas por la Defensoría del Pueblo el pasado 22 de noviembre, relacionadas con expresiones de estigmatización contra esa entidad, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y las personerías municipales, particularmente la de Tibú.

Según lo expuesto por la Mesa, la Defensoría también denunció que integrantes de actores armados habrían interceptado en dos ocasiones a sus equipos mientras adelantaban misiones humanitarias, registrado sus equipos de comunicación e impartido órdenes amenazantes sobre las condiciones de tránsito de sus vehículos.

Para la Mesa, estos hechos aumentan la vulnerabilidad de las comunidades y deterioran las condiciones para el ejercicio de las labores humanitarias, el acompañamiento institucional y la defensa de los derechos humanos en el Catatumbo.

La organización advirtió que los señalamientos y las intimidaciones contra las entidades encargadas de acompañar y proteger a la población pueden incrementar los riesgos para sus funcionarios y limitar la atención a las comunidades afectadas por el conflicto armado.

En ese sentido, recordó que la población civil, las autoridades civiles, los organismos humanitarios y los mecanismos de verificación no participan en las hostilidades y deben contar con garantías para desarrollar sus funciones con independencia, autonomía y seguridad.

La Mesa Humanitaria hizo un llamado a todos los actores armados presentes en el Catatumbo a respetar de manera irrestricta el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y abstenerse de amenazas, estigmatizar o intimidar a autoridades civiles, organismos humanitarios, organizaciones sociales, personas defensoras de derechos humanos y demás actores que no participan en las hostilidades.

Asimismo, insistió en la necesidad de respetar las misiones humanitarias, la asistencia y protección de las comunidades, la misión médica y las acciones de acompañamiento institucional.

Finalmente, la Mesa reiteró que la población civil no puede seguir asumiendo las consecuencias de la confrontación armada y señaló que la protección de la vida, la dignidad humana y los derechos de las comunidades debe ser una prioridad tanto para los actores armados como para las instituciones del Estado.