La red hospitalaria del Cesar fue activada y permanece en alerta tras la emergencia registrada en las instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial N.º 2, en el municipio de La Jagua de Ibirico, donde se reportaron militares lesionados.

La Secretaría de Salud Departamental, en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUE, dispuso la activación de los protocolos de atención para responder a las necesidades derivadas de la emergencia.

Dentro de las medidas adoptadas se encuentra la disponibilidad de ambulancias y la coordinación de los traslados de los uniformados que requieren atención en instituciones hospitalarias de mayor complejidad, con el objetivo de garantizar su valoración y tratamiento oportunos.

Los servicios de urgencias de la red pública y privada del departamento permanecen preparados para recibir a los pacientes que necesiten atención médica, mientras el CRUE mantiene la articulación con las instituciones prestadoras de servicios de salud para coordinar la capacidad hospitalaria y el transporte asistencial.

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, ordenó mantener seguimiento permanente a la situación y dispuso la coordinación de los recursos necesarios para atender a los militares afectados.

La administración departamental también rechazó el ataque contra las instalaciones militares y expresó su solidaridad con los uniformados y sus familias. El Gobierno del Cesar calificó los hechos como un acto de violencia que atenta contra la vida y la seguridad.