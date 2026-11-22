Un soldado muerto y 12 militares heridos dejó el ataque contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.º 2, en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, confirmó la Décima Brigada del Ejército Nacional.

La víctima mortal fue identificada como Estivinson José Epieyú Pushaina, quien murió como consecuencia de la acción registrada en las instalaciones militares. Los 12 uniformados que resultaron heridos reciben atención médica en diferentes centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento.

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Asímismo, tres de los soldados heridos permanecen en delicado estado de salud y se encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos.

Según el comunicado oficial, el ataque se produjo mediante el uso de rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados, en una acción que el Ejército calificó como una vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.

Ante la emergencia, la Gobernación del Cesar mantiene activada la alerta en la red hospitalaria del departamento, a través de la Secretaría de Salud y el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUE.

Las autoridades dispusieron ambulancias y coordinaron los traslados de los militares que requieren atención en centros de mayor complejidad. Los servicios de urgencias de la red pública y privada permanecen preparados para atender a los afectados.

El Ejército rechazó el ataque y pidió a la ciudadanía entregar información que permita identificar y capturar a los responsables. Para ello, indicó que está habilitada la Línea 107 contra el terrorismo.

La Gobernación del Cesar, por su parte, expresó solidaridad con los militares y sus familias y mantiene seguimiento a la situación, mientras continúan las labores de atención médica a los uniformados heridos.