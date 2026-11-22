Al menos 13 soldados heridos deja un ataque con drones explosivos y un presunto carro bomba contra el Batallón Especial Energético y Vial del Ejército Nacional, en La Jagua de Ibirico, Cesar.

El hecho se habría registrado hacia las 11 de la noche del sábado 21 de noviembre y generó emergencia en el municipio.

Ante la situación, el alcalde Leo Hernández solicitó apoyo urgente de ambulancias de municipios vecinos como Chiriguaná, Agustín Codazzi, El Paso, Curumaní y Becerril para atender y trasladar a los uniformados heridos.

“Tenemos más de trece soldados heridos, por favor, necesitamos ambulancias de los hospitales más cercanos”, dijo el alcalde del municipio en sus redes sociales.

Por ahora, no existe un balance oficial de posibles víctimas mortales ni se ha confirmado quiénes estarían detrás del ataque. Las autoridades adelantan las verificaciones mientras la situación continúa en desarrollo.