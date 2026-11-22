Se lleva a cabo la fecha 11 de la Premier League, la cual tuvo apasionantes encuentros, como el clásico de Inglaterra entre Liverpool y Manchester. En los Diablo Rojos se estrenó Mauricio Pochettino como entrenador, pero fue derrota 4-0.

A continuación, un repaso de cómo ha transcurrido la jornada de la liga inglesa, campeonato que matiene al Manchester City en la primera posición.

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Manchester City 1-1 Fulham

Por primera vez desde 2011, y después de 20 derrotas consecutivas, Fulham logró no caer ante el City. Por la visita empezó anotando Rodrigo Muniz (16′), mientras que el empate de los locales lo marcó Elliot Anderson al 57′.

Newcastle 2-2 Arsenal

Gran partido en el St. James Park. Empezó ganando la visita con anotación de Eberechi Eze al minuto 33. Para el segundo tiempo, marcaron Harvey Barnes y Malick Thiaw para los locales, mientras que Madueke puso el 2-2 definitivo al 78′.

Liverpool 4-0 Manchester United

El ciclo de Mauricio Pochettino al frente de los Diablos Rojos comenzó con goleada que mantiene a su equipo en la zona de descenso. Una situación clave en el partido fue la expulsión al minuto 8 de Leny Yoro. Por los locales marcaron Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha y Victor Muñoz.

Chelsea 1-4 Leeds

Uno de los resultados sorpresivos de la jornada se produjo en el Stamford Bridge. Lo comenzó ganando el cuadro azul al 25 con gol de Emmanuel Emegha al 25, pero lo dio vuelta la visita con anotaciones de Noah Okafor, Dominic Calvert-Lewin y Brenden Aaronson.

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Otros resultados de la jornada

- Tottenham 2-0 Ipswich Town

- Coventry 3-2 Crystal Palace

-Aston Villa 0-0 Sunderland

- Bournemouth 2-0 Nottingham

- Hull City 2-0 Brighton

Lunes 23 de noviembre

- Brentford vs. Everton

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