Villa del Rosario

En Villa del Rosario continúa la preocupación por los hechos de inseguridad que se vienen presentando desde hace varios meses. Sus habitantes aseguran que la presencia de la Fuerza Pública ha sido intermitente, a pesar de los múltiples anuncios por parte del Gobierno nacional.

En entrevista con Caracol Radio, Robert Vacca, habitante y veedor de ese municipio, cuestionó los resultados de las estrategias de militarización y los anuncios de refuerzos de seguridad que se han dado para Cúcuta y su Área Metropolitana.

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“Solamente en el momento que ha venido el señor presidente ha habido uno o dos días (de militarización). Llega la Fuerza Armada al sector de La Parada, al sector vial de Villa Antigua, al sector de la autopista y cerca al peaje de Villa del Rosario”, manifestó.

De acuerdo con Vacca, las intervenciones por parte de las autoridades han sido momentáneas, sobre todo en el corredor del anillo vial.

“Son momentáneos y esa es la mejor expresión que hay que decir. Después de esos procesos o de esos dos, tres días no más, vuelve la soledad”, afirmó.

Falta de policías y dificultades para atender los llamados de emergencia

Robert Vacca fue más allá y criticó la capacidad de respuesta que tiene la Policía en Villa del Rosario. De acuerdo con este veedor, porque la institución tendría limitaciones de personal y herramientas para cubrir las necesidades de seguridad que tiene el municipio.

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Agregó que la distribución de los cuadrantes policiales ha sido uno de los puntos más criticados, argumentando que tan solo un cuadrante puede tener bajo su responsabilidad entre tres y cuatro barrios.

“Si están en el barrio número uno, pero los hechos están pasando en el barrio número cuatro, la distancia que hay entre los barrios puede durar más de diez, quince o veinte minutos”, advirtió.

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Esta demora, agregó, puede facilitar que los responsables de los hechos delictivos escapen antes de que lleguen las autoridades, especialmente cuando se movilizan en motocicletas o vehículos.

¿Qué proponen los habitantes?

Más allá del aumento de uniformados en las calles, este veedor y habitante de Villa del Rosario considera que la estrategia de seguridad debe contemplar herramientas de inteligencia, mejores mecanismos de comunicación y coordinación entre los diferentes organismos encargados de combatir la delincuencia.

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“Volvemos a lo mismo que siempre he venido diciendo: falta de inteligencia, falta de conectividad de todos los elementos de seguridad para evitar” estos hechos, manifestó.

Por lo anterior, se vuelve a cuestionar la efectividad de las estrategias de seguridad que se han anunciado recientemente por parte de las autoridades, incluso del mismo presidente Abelardo de la Espriella.