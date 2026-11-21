El Ejército incautó 600 galones de hidrocarburos y desmanteló conexión ilegal en Norte de Santander. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander continúan su ofensiva contra el hurto de hidrocarburos. Recientemente, en operaciones militares, lograron dos importantes resultados operacionales contra las economías ilícitas en el municipio de San Cayetano.

El primer resultado, logrado en coordinación con la Policía Nacional, las autoridades capturaron a una persona que se movilizaba en un vehículo que estaba acondicionado para el transporte ilegal de hidrocarburos.

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“Se logró la incautación del automotor y de 600 galones de una sustancia líquida con características similares al petróleo crudo”, aseguraron las autoridades.

Neutralizaron una válvula clandestina en un oleoducto de San Cayetano

El segundo resultado fue gracias a operaciones del Grupo de Caballería Mediano N.º 5, en coordinación con el Grupo de Intervención Operativa de CENIT, logrando la localización y neutralización de una conexión ilícita instalada clandestinamente en la infraestructura de transporte de hidrocarburos en jurisdicción del municipio de San Cayetano, en Norte de Santander.

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“Estas acciones permitieron frenar el desangre del sistema de transporte de hidrocarburos”, indicó el Ejército Nacional.

La persona capturada, así como el vehículo inmovilizado, quedaron a disposición de las autoridades competentes.