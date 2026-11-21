El encuentro reunió música, baile, artistas y conversaciones alrededor de distintas expresiones culturales, con la salsa como protagonista. Entre las propuestas musicales estuvieron Radio Bembé Orquesta y De Tierra Caliente, un proyecto integrado por músicos colombianos radicados en Filadelfia, Estados Unidos.

Para esta jornada de cierre, el público podrá disfrutar de Gustavo García, «El Pantera», reconocido trombonista colombiano; La Salsamentaria de Barrio, una agrupación emergente de Bogotá que le apuesta a la creación de nueva salsa, y DJ Valkándela, quien estará a cargo de la selección musical.

Además de los conciertos, La Ruta Pagana propuso espacios simbólicos llamados vigilias, en los que se instalaron altares para agradecer por la música y reconocer la historia de la salsa. Estos encuentros también destacaron el papel de las mujeres en este género y la importancia de los instrumentos de percusión y los metales en su desarrollo.

En conversación con A Vivir que son dos días, Érika Cuervo, directora de La Ruta Pagana, destacó la acogida del proyecto y señaló que la intención es continuar realizando estos circuitos culturales en Bogotá. La organización espera regresar el próximo año con una nueva edición de Al Cuerpo la Música que Pida, aunque todavía no está definido qué género musical protagonizará el encuentro.