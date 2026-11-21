La gastronomía y la cultura de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay se encontrarán en Bogotá durante una nueva edición de Gastrolab, un espacio que reunirá emprendimientos gastronómicos relacionados con estos cuatro países para acercar sus tradiciones al público colombiano. La actividad se desarrollará el 21 y 22 de noviembre de 2026, entre las 11:00 a. m. y las 6:00 p. m., con el respaldo de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La iniciativa contará con la participación de las embajadas de los cuatro países, que acompañarán a los emprendimientos seleccionados para ofrecer una experiencia que combina gastronomía, música y expresiones culturales. Así lo explicó Mercedes Corominas, embajadora de Uruguay en Colombia, quien también extendió una invitación a los bogotanos para conocer los sabores de la región.

La organización dispuso espacios individuales para cada emprendimiento, en lugar de dividir la muestra por países. Los visitantes podrán identificar el origen de las propuestas a través de los productos y las presentaciones de cada expositor.

Además de la oferta gastronómica, el evento tendrá un escenario cultural con presentaciones de artistas de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. De esta manera, la programación busca reunir diferentes expresiones culturales de los cuatro países en un mismo espacio.

La representación uruguaya tendrá una muestra de su gastronomía, con preparaciones que, según la embajadora, reflejan parte de la identidad culinaria del país. Entre sus recomendaciones mencionó las hamburguesas de estilo uruguayo y las masitas tradicionales, elaboradas con dulce de leche.

Durante la conversación, Corominas también destacó la oferta turística de Uruguay, especialmente sus playas, espacios abiertos y experiencias gastronómicas. Entre los destinos que recomendó se encuentran Montevideo, Punta del Este, Rocha y Colonia del Sacramento.