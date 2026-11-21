Claudia Goyes recibió el Premio Referente Teresa Navarro en la categoría de Investigación e Innovación Social, durante un homenaje realizado el pasado 7 de noviembre en la Comunidad Valenciana, España. La investigadora, quien tiene una discapacidad auditiva adquirida, ha orientado su trabajo científico al desarrollo de soluciones tecnológicas y experiencias accesibles para personas con discapacidad.

La trayectoria investigativa de Goyes tomó un rumbo particular después de perder la audición a los 35 años debido a la otosclerosis, una enfermedad que afecta el estribo, uno de los huesecillos del oído medio. Como parte de su tratamiento, le retiraron este huesecillo y lo reemplazaron por una prótesis de titanio.

A los 40 años, cuando llegó a Valencia para realizar su doctorado en la Universidad de València, encontró una oportunidad para relacionar su experiencia personal con su formación académica. Durante su investigación identificó un vacío en los estudios sobre la percepción conjunta de los sentidos durante experiencias musicales en vivo. Según explicó, las investigaciones existentes abordaban los sentidos de manera individual, pero no habían medido de forma conjunta cómo estas experiencias influían en la satisfacción, la felicidad y la intención de compra de personas con y sin discapacidad.

En su etapa posdoctoral, respaldada por una beca de la Fundación Ramón Areces, Goyes amplió su investigación sobre la accesibilidad en las experiencias musicales. Su propuesta contempla recursos como subtítulos, intérpretes de lengua de signos, chalecos hápticos y sistemas de bucle magnético. Cada uno responde a necesidades distintas, de acuerdo con las características y condiciones auditivas de los participantes.

Para Goyes, uno de los aspectos fundamentales de su trabajo es la participación de las personas con discapacidad en los procesos de investigación. Su metodología incorpora el codiseño, un enfoque en el que los participantes contribuyen a identificar necesidades, reconocer barreras y orientar el desarrollo de soluciones.

Esta perspectiva también está presente en Kisantia, otro de sus proyectos, enfocado en la discapacidad visual. La iniciativa plantea el desarrollo de un perro robot guía para apoyar la autonomía y movilidad de las personas en sus desplazamientos cotidianos.

Además de sus investigaciones, Claudia Goyes comparte su experiencia personal en el documental Cuando perdí los estribos, disponible en YouTube. El título hace referencia tanto a la pérdida de uno de los huesecillos del oído medio como a los cambios que esta condición produjo en su vida.