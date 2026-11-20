Bancolombia informó que está presentando fallas en sus plataformas digitales este 20 de noviembre
“Presentamos intermitencias en algunos servicios digitales que pueden afectar pagos, transferencias a Nequi y operaciones con Llaves o QR. Trabajamos para reestablecerlos”, señaló el banco.
Bancolombia informó este viernes, 20 de noviembre, que está presentando fallas en sus plataformas digitales.
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Así lo hizo saber la entidad bancaria por medio de sus redes sociales, luego de que varios usuarios comentaran las inconveniente.
Pronunciamiento de Bancolombia
“Presentamos intermitencias en algunos servicios digitales que pueden afectar pagos, transferencias a Nequi y operaciones con Llaves o QR. Trabajamos para restablecerlos”, señaló el banco.
En esa línea, la misma institución recomendó a los usuarios hacer uso de los cajeros, corresponsales y oficinas, además de la Sucursal Virtual Personas, para los trámites necesarios.
Esto dijo Bancolombia:
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...