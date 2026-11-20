Norte de Santander

Mientras adelantaban labores de embellecimiento en la Parroquia San Juan Gonzaga del municipio de Toledo, en Norte de Santander, tres obreros cayeron de una altura considerable, quedando gravemente heridos.

De acuerdo con los testigos, los hechos se presentaron este jueves 19 de noviembre, pasadas las 5:00 de la tarde, cuando los hombres adelantaban sus labores.

Los hombres, quienes sufrieron varios traumas en cabeza y cuerpo, fueron trasladados en ambulancia hasta el centro médico local, donde fueron atendidos por el personal de salud.

A pesar del esfuerzo de los galenos, uno de los heridos falleció. El hombre fue identificado como Jesús Antonio Suárez.

Los otros heridos fueron trasladados a la ciudad de Cúcuta, donde reciben atención médica.

Con rifas, la comunidad reunió fondos para las obras de embellecimiento

Desde hace varios meses, la comunidad de Toledo adelantó diferentes actividades para reunir fondos, con el objetivo de embellecer su templo parroquial.

Entre las acciones adelantadas estuvo la rifa de dos novillas y dos terneras, con una valor de cada boleta por $50.000. Rifa que juega el próximo 28 de noviembre del 2026.

De momento se espera la información oficial por parte de las autoridades, frente a lo sucedido.