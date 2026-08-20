La UEES realizará el primer congreso internacional de neuromarketing en Ecuador

La Universidad Espíritu Santo (UEES) realizará la primera edición de DYNAMIND Neuromarketing Summit 2026, un encuentro que reunirá a líderes de TikTok, LinkedIn y referentes regionales para analizar las transformaciones en el comportamiento del consumidor. El congreso se desarrollará de manera híbrida y permitirá el acceso virtual gratuito desde cualquier país, mediante registro previo en: https://uees.edu.ec/congresoneuromarketingsummit/.

Esta primera edición nace con la proyección de celebrarse anualmente y consolidarse como un espacio regional de análisis, intercambio de conocimientos y conexión entre la academia y la industria.

Las audiencias están expuestas diariamente a miles de mensajes, anuncios y contenidos digitales. En este escenario de sobreinformación, captar la atención de una persona —y mantenerla— se ha convertido en uno de los principales desafíos para las marcas. ¿Qué hace que un consumidor se detenga frente a un contenido, conecte emocionalmente con una marca o tome una decisión de compra?

Para analizar estas transformaciones, DYNAMIND reunirá a líderes de TikTok y LinkedIn, junto con especialistas y referentes de Colombia, Perú y Brasil.

El encuentro abordará cómo la neurociencia, la inteligencia artificial, las emociones y el análisis de datos están permitiendo comprender los procesos que influyen en el comportamiento del nuevo consumidor.

Entre las expositoras confirmadas se encuentra Jeimmy Calderón Quintero, Head of Sales de TikTok para Aleph Group en Colombia, Ecuador y Bolivia, cuya trayectoria se ha enfocado en la economía de la atención, la creatividad aplicada al marketing y la conexión de las marcas con sus audiencias digitales.

El análisis adquiere especial relevancia en América Latina, donde el crecimiento de las plataformas digitales y la incorporación de nuevas tecnologías están modificando los hábitos de consumo y llevando a empresas, emprendedores y profesionales a replantear la manera en que construyen confianza y relevancia frente a sus públicos.

Más allá de medir clics, alcance o ventas, el neuromarketing estudia los procesos emocionales, perceptivos y cognitivos que intervienen en las decisiones. Su aplicación abre nuevas posibilidades para desarrollar experiencias y comunicaciones más relevantes, pero también plantea interrogantes éticos sobre el uso de datos y tecnologías para interpretar el comportamiento humano.

DYNAMIND Neuromarketing Sum9mit 2026 se realizará el miércoles 30 de septiembre de 2026, de 14h00 a 18h00 (Hora EC), en el Centro de Convenciones de la UEES, ubicado en Samborondón, Ecuador, la entrada para el público general tendrá un valor de USD 80. El encuentro combinará conferencias, paneles, casos de éxito y espacios de conexión entre representantes de la academia y la industria.