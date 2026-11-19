En el ámbito de la alimentación, muchas personas piensan que el hierro se encuentra únicamente en alimentos como las carnes rojas, vísceras o mariscos por sus notables concentraciones.

Sin embargo, este mineral está presente en una variedad de otras preparaciones, clasificándose en dos tipos de hierro que dependen del tipo de alimento y de las características de absorción que tiene en el organismo.

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¿Cuáles son los dos tipos de hierro que se encuentran en los alimentos?

Según National Institutes of Health de los Estados Unidos, existen dos formas de hierro que se encuentran en determinados alimentos.

Hierro hemo: este tipo proviene de los alimentos de origen animal (carnes de res, aves, pescados, mariscos y vísceras), asociándose con proteínas como la hemoglobina y la mioglobina, permitiendo que el cuerpo humano lo absorba más fácilmente, contando con una tasa de absorción de entre el 15 % y el 35 %.

este tipo proviene de los alimentos de origen animal (carnes de res, aves, pescados, mariscos y vísceras), asociándose con proteínas como la hemoglobina y la mioglobina, permitiendo que el cuerpo humano lo absorba más fácilmente, contando con una tasa de absorción de entre el 15 % y el 35 %. Hierro no hemo: se caracteriza por encontrarse en alimentos de origen vegetal y productos fortificados (legumbres, cereales, frutos secos, semillas, verduras verdes, huevos y leche). Tiene una tasa de absorción de entre el 1 % y el 20 %. Depende, por lo general, de otros alimentos para que el cuerpo capte mejor el hierro.

Por lo que es fundamental acompañar esta última fuente de hierro de origen vegetal con alimentos que contengan hierro hemo o, en su defecto, otros ricos en cítricos o vitamina C (fresas, naranjas, pimentones, limón, brócoli y tomates).

16 alimentos para incrementar el nivel de hierro que no sean carne, aves, pescados ni mariscos

Estos son algunos alimentos que contienen cantidades considerables de este mineral en comparación con las tradicionales fuentes de hierro en productos de origen animal, de acuerdo a la Clínica Universidad de Navarra, Healtline y National Institutes of Health.

Frutos secos como uvas pasas, almendras, marañones y pistachos.

Verduras de hojas verdes, preferiblemente hervidas, como espinacas y acelgas.

Verduras como la lechuga, brócoli, habichuela y el repollo.

Legumbres como lentejas, garbanzos, arvejas.

Quinoa.

Tofu.

Chocolates negros.

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¿Cuánto hierro necesita una persona acorde a la edad y el sexo?

Estas son las proporciones diarias que se recomiendan consumir. Conviene mencionar que las personas vegetarianas necesitan consumir el doble de lo que se indica a continuación porque su cuerpo absorbe el hierro de las fuentes vegetales o fortificadas.

Bebés hasta los 6 meses de edad: 0,27 mg

0,27 mg Bebés de 7 a 12 meses de edad: 11 mg

11 mg Niños de 1 a 3 años de edad: 7 mg

7 mg Niños de 4 a 8 años de edad: 10 mg

10 mg Niños de 9 a 13 años de edad: 8 mg

8 mg Adolescentes (varones) de 14 a 18 años de edad: 11 mg

11 mg Adolescentes (niñas) de 14 a 18 años de edad: 15 mg

15 mg Hombres adultos de 19 a 50 años de edad: 8 mg

8 mg Mujeres adultas de 19 a 50 años de edad: 18 mg

18 mg Adultos de 51 o más años de edad: 8 mg

8 mg Adolescentes embarazadas: 27 mg

27 mg Embarazadas: 27 mg

27 mg Adolescentes que están amamantando: 10 mg

10 mg Mujeres que están amamantando: 9 mg

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