Todos los años se celebran días internacionales; en estos días se hacen conmemoraciones por logros o problemáticas humanas, para así generar conciencia social y la materialización de acciones efectivas a nivel nacional e internacional.

El Día Internacional del Hombre 2026 es una de esas fechas que busca conmemorar la salud masculina, la equidad de género y también proponer modelos positivos masculinos.

En los últimos años, el Día Internacional del Hombre ha adquirido importancia por la necesidad de abordar temas como la salud mental y la igualdad de género.

Origen del Día Internacional del Hombre

La historia original se remonta a 1999, cuando el profesor e investigador Jerome Teelucksingh de la Universidad de las Indias Occidentales de Trinidad y Tobago.

Pese a intentos previos, esta fecha fue la que adquirió reconocimiento internacional gracias a la unión de varias organizaciones, instituciones académicas y activistas que buscaban un espacio para reflexionar sobre preguntas de género, los modelos de la masculinidad que pueden afectar a los hombres y los desafíos que enfrentan en el mundo.

Se propuso el 19 de noviembre en honor al cumpleaños del padre de Teelucksingh y a un equipo deportivo local que simbolizaba unidad y comunidad. Desde entonces, la fecha se ha mantenido y se celebra en más de 70 países.

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Día Internacional del Hombre: ¿Qué se conmemora el 19 de noviembre?

Esta fecha pretende conmemorar y promover:

Promover modelos masculinos positivos , más allá de figuras de éxito deportivo o económico; entender que modelos donde el hombre pueda expresar es importante para su desarrollo.

, más allá de figuras de éxito deportivo o económico; entender que modelos donde el hombre pueda expresar es importante para su desarrollo. Incrementar la conciencia sobre la salud física y mental de los hombres , un tema históricamente invisibilizado.

, un tema históricamente invisibilizado. Impulsar relaciones de igualdad y respeto entre hombres y mujeres.

y respeto entre hombres y mujeres. Fomentar la responsabilidad social y el rol constructivo de los hombres en la comunidad y dentro de escenarios como la paternidad.

¿Cuándo es el Día del Hombre en Colombia?

En Colombia, el Día del Hombre se celebra el 19 de marzo junto a la celebración católica del Día de San José; en noviembre 19 también se conmemora. Ambas fechas se caracterizan por promover un modelo masculino positivo para la sociedad.

Importancia del Día Internacional del Hombre 2026

El Día Internacional del Hombre 2026 tiene como objetivo promover la prevención de enfermedades, fomentar la salud mental y su cuidado, reconocer modelos masculinos positivos y fortalecer las relaciones de género basándose en la igualdad de género.

Cada año, distintas organizaciones de salud aprovechan la ocasión para recordar la importancia de realizar chequeos médicos periódicos, fomentar estilos de vida saludables y derribar barreras culturales que impiden hablar abiertamente de salud mental.

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