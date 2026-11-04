Defensa del gobernador de Boyacá y Sandra Ortiz a nombramiento de María Ortiz en Licorera de Boyacá

María Elena Ortiz fue nombrada por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, como gerente de la Licorera de Boyacá / Foto: Gobernación de Boyacá.

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya le salió al paso a las críticas por haber nombrado a María Elena Ortiz, hermana de la exconsejera presidencial para las regiones y quien está siendo procesada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sandra Ortiz.

Amaya dijo que, María Elena es una mujer que quiere mucho que ha estado con él desde el principio y que incluso, recordó, se distanció de Sandra Ortiz, porque en su momento María decidió acompañarlo a la gobernación en 2016 y ella fue elegida alcaldesa de Paz del Río. Es decir, aclaró Amaya, “ella ha estado siempre conmigo aún en momentos complejos y es una mujer que quiero mucho, que además es demasiado pilosa. Espero yo que haga una buena labor en la licorera”.

Por su parte en redes sociales, la exconsejera presidencial para las regiones y exsenadora de la Alianza Verde, Sandra Ortiz defendió a su hermana María Elena de quien dijo, “ha construido su trayectoria a pulso. Lleva más de 14 años al lado de Carlos Amaya, con quien no tengo vínculo político alguno”.

También se refirió a las diferencias que tiene con el gobernador, Carlos Amaya con quien en algún momento compartieron intereses, pues ambos pertenecieron al partido Alianza Verde y apoyaron el gobierno de Gustavo Petro.

“Nuestras diferencias políticas incluso llegaron a distanciarnos”.

Pidió dejar a su familia por fuera de su situación judicial.

“No existe condena alguna en mi contra. ¿Dónde quedó la presunción de inocencia? En Colombia no existen delitos de sangre. Yo respondo por mis actos, no mi familia. Por favor, déjenlos en paz. Ya hemos sufrido suficiente. Mi hermana tiene nombre propio, méritos y derecho a que se respete su dignidad”.

María Elena Ortiz se ha desempeñado en los últimos 10 años como directora financiera y fiscal del departamento de Boyacá, gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo del departamento, Secretaría de Minas y Energía de Boyacá en 2020 y nuevamente en enero de 2025 y desde el martes 3 de noviembre de 2026, Gerente de la Nueva Licorera de Boyacá. Antes fue secretaria de Carlos Amaya cuando se desempeñó como Representante a la Cámara por Boyacá.