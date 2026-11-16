Hay cambio de mando en el Batallón Ayacucho en Caldas, llega el TC Fabio Andrés Cruz Barrera

Caldas

Se trata del teniente coronel Fabio Andrés Cruz Barrera, quien cuenta con una trayectoria de más de 22 años en las fuerzas militares y en su nuevo cargo como nuevo comandante del Batallón de Infantería Liviana No.22 Batalla de Ayacucho, se comprometió a trabajar de manera interinstitucional, fortalecer el desempeño a través de preparación, ejecución y evaluación de operaciones militares que garanticen seguridad de los caldenses.

“El éxito de las operaciones militares es la articulación con la policía y la acción unificada con otras las instituciones con el propósito de sacar avante las líneas de esfuerzo que se tengan para mantener la seguridad en el departamento de Caldas”.

El área de operaciones es de 26 municipios, afirma que las informaciones de inteligencia demuestran que en el territorio no hay presencia de grupos armados organizados, sin embargo, asegura que atacarán la minería ilegal para preservar la protección del medio ambiente.

El teniente coronel nacido en la provincia del Sugamuxi, en Boyacá, se ha desempeñado como comandante del GAULA Militar Magdalena, comandante del Distrito Militar N.° 8, comandante de compañía en diferentes unidades de Infantería y decano de Educación Superior y de Posgrados de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. Asimismo, fue como oficial del Estado Mayor de la Quinta Brigada.

Le puede interesar: Las emprendimientos afectados por terremoto son protagonistas en la Feria empresarial de Manizales “Mi mensaje para los caldenses es trabajar de la mano con todas las comunidades e instituciones. Donde quieran que vean un soldado del Batallón Ayacucho, recíbanlo con aprecio por el trabajo loable que hacen a diario por la seguridad de toda la población”, expresa Cruz Barrera.

Por su parte, el teniente coronel Luis Carlos Ramírez Peralta entregó el mando tras una gestión en la que se obtuvieron importantes resultados en el departamento de Caldas contra el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros y las estructuras delincuenciales que afectan la seguridad.