“Los gremios no son partidos políticos”: Luz Stella Murgas, nueva presidenta de la Andi

En entrevista con Gustavo Gómez en Los Protagonistas, la nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Luz Stella Murgas, se refirió a los principales retos y compromisos que asumirá, así como a las prioridades de su gestión para fortalecer el sector empresarial en el país.

Murgas se convirtió en la primera mujer en asumir este cargo en los 80 años de historia de la institución y sucedió a Bruce Mac Master tras un proceso riguroso que promete mantener la representación regional del gremio. Es abogada tributarista de la Universidad del Rosario y cuenta con dos décadas de trayectoria en el sector energético.

Durante la entrevista, Murgas se refirió a las especulaciones sobre la influencia del Gobierno en su elección y defendió la autonomía de la institución: “Yo creo que los gremios no son partidos políticos... El gremio que trate o intente ser un partido político tiene fecha de vencimiento”.

“La independencia no es antagonismo”

En ese sentido, la directiva aclaró su visión sobre la relación con el poder ejecutivo: “La independencia no es antagonismo. La independencia no es confrontación. La independencia... es autonomía de criterio que se forma con información técnica y con solidez técnica”, señaló.

La nueva presidenta llega con la experiencia de haber liderado Naturgas, un sector que alcanza una cobertura del 70% del territorio nacional y beneficia a 36 millones de colombianos. Con apenas 48 horas en su nuevo cargo, ya ha definido que su prioridad inmediata es el análisis de la propuesta de la “ley de rescate fiscal” del Gobierno.

Murgas reconoció que existe un consenso nacional sobre el déficit fiscal del país, pero advirtió que se debe buscar un equilibrio técnico responsable. Para la directiva, el debate debe girar en torno a “garantizar los recursos que el Estado necesita de inmediato... apostarle al crecimiento económico y... proteger el bolsillo de los colombianos”.

Por último, mmUrgas señaló que la seguridad fiscal está impactando la competitividad del sector productivo y requiere acciones contundentes. Enfatizó que la solución al déficit fiscal del país requiere estimular las inversiones en sectores clave como la minería y los hidrocarburos, los cuales aportan de manera significativa a la fiscalidad nacional. Con este enfoque técnico y una firme defensa de la independencia, Luz Stella Murgas inicia su gestión al frente del gremio empresarial más importante de Colombia.

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