Luz Stella Murgas fue elegida presidente de la Andi: la primera mujer en ocupar el cargo

Luz Stella Murgas interviene en Visión 2026, donde pidió reglas claras y proyectos clave para la seguridad energética. | Foto: Caracol Radio

Luz Stella Murgas fue elegida como la nueva presidente de la Andi, en reemplazo de Bruce Mac Master, quien estuvo cerca de 13 años en el gremio y salió en medio de una tensión con el Gobierno.

Murgas fue elegida por los 33 miembros de la junta, y su contrincante era Juan Camilo Nariño, actual presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

Aunque la anterior reunión la votación estuvo dividida y necesitaba ser unánime para elegir a alguien, la mayoría voto con Nariño, sin embargo, en las últimas horas Murgas sumó votos. Fuentes señalan que el Gobierno le hizo saber a la junta que ella era su candidata.

La entidad resaltó que la comisión encargada de la búsqueda y selección presentó a la Junta un informe detallado sobre los candidatos a presidir la ANDI, “como resultado de un proceso de evaluación adelantado por las instancias correspondientes de la Asociación y orientado a responder a las necesidades institucionales del empresariado”.

Murgas se desempeñaba como presidente de Naturgas, y es la primera mujer en dirigir el gremio en sus 82 años de historia.

¿Quién es el Luz Stella Murgas?

Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de la misma institución, cuenta con más de dos décadas de trayectoria profesional en los sectores empresarial y minero-energético.

A la dirección de Naturgas llegó en 2021, pero también estuvo por ocho años en Ecopetrol, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y fue gerente general de Lambda Consultoría.

Su retos

El gremio señaló que entre los principales retos del nuevo presidente estará fortalecer la competitividad de Colombia y promover las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico, la productividad, la inversión y la generación de empleo formal.

“Asimismo, tendrá la labor de fortalecer el diálogo democrático, promover la articulación entre los sectores público y privado e impulsar una agenda económica, social y empresarial que contribuya a la competitividad, la inclusión social y el desarrollo del país, y fortalezca el papel del sector privado como motor de crecimiento”, remató la Andi.