SuperTransporte intensifica controles en teleféricos turísticos ante la llegada de la temporada alta

Teleférico de Monserrate en Bogotá durante la temporada vacacional. Fuente: Carl & Ann Purcell / Getty Images / Carl & Ann Purcell

Durante este puente festivo miles de colombianos se movilizarán a las regiones para realizar turismo nacional. Ante esto, la Superintendencia de Transporte ha intensificado sus labores de inspección y vigilancia en las infraestructuras de transporte por cable, un medio de movilización clave debido a su alta demanda turística.

Por esta razón, la entidad ha hecho un llamado para realizar un buen uso del transporte por cable en destinos emblemáticos como el Teleférico de Monserrate en Bogotá, el Teleférico del Parque Nacional del Chicamocha en Aratoca, el teleférico del Parque El Santísimo en Floridablanca y el del Santuario de Las Lajas en Ipiales. Por ello, garantizar una movilidad segura y legal es una prioridad para la entidad.

Actualmente, la SuperTransporte monitorea 10 estaciones para verificar el cumplimiento estricto de sus permisos de operación emitidos por el Ministerio de Transporte. Las acciones de seguimiento incluyen:

- Visitas administrativas y requerimientos formales.

- Evaluación constante de los manuales de operación y seguridad.

- Mitigación de riesgos y prevención de situaciones de peligro para los pasajeros.

De la misma manera, recomienda a los usuarios del transporte por cable cuidar del sistema, proteger la infraestructura, hacer pago de su respectivo tiquete y acatar las normas de comportamiento y seguridad establecidas por el servicio para mantener las condiciones óptimas de este.