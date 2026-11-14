EE. UU. prevé hasta 5.000 vuelos cancelados por falla aérea y descarta ciberataque

El secretario de Transporte, Sean Duffy, se pronunció en una rueda de prensa. / Foto: Suministrada / Michael H

Estados Unidos continúa enfrentando las consecuencias de la falla que obligó a suspender todos los despegues durante más de cuatro horas el viernes. Este sábado, el secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró que las autoridades no creen que el incidente haya sido provocado por un ciberataque, mientras avanzan las investigaciones para determinar qué ocurrió.

En una rueda de prensa, Duffy explicó que el problema estaría relacionado con fallas técnicas o errores durante los trabajos realizados por un contratista de la Administración Federal de Aviación (FAA).

“No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque. Fue un sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) que no estuvo a la altura de las circunstancias. Nuestro contratista no estuvo a la altura, o los equipos no estuvieron a la altura, y eso provocó las interrupciones del servicio”, afirmó.

FAA advierte que hasta 5.000 vuelos podrían ser cancelados

Por su parte, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, advirtió que miles de pasajeros continuarán afectados durante este sábado, aunque las autoridades esperan que las operaciones recuperen la normalidad el domingo.

“Prevemos que probablemente se cancelen entre 4.000 y 5.000 de los 41.000 vuelos programados para hoy. Así que hoy seguiremos teniendo retrasos y cancelaciones, pero eso nos permitirá recuperar plenamente las operaciones mañana”, explicó Bedford.

Según datos del portal de seguimiento aéreo FlightAware citados en el reporte, este sábado ya se registraban más de 4.100 vuelos cancelados y 3.200 retrasos, mientras los aeropuertos estadounidenses recuperan progresivamente su actividad.

Duffy aseguró que ya es seguro volar, aunque reconoció que las aerolíneas deberán continuar reorganizando sus operaciones para superar las consecuencias de la suspensión.

Investigan posibles errores de un contratista de la FAA

El secretario de Transporte señaló que la interrupción comenzó cuando un contratista de la compañía L3Harris realizaba labores de mantenimiento para sustituir el antiguo cableado de cobre por fibra óptica.

Durante estos trabajos se produjo una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo, aunque las autoridades todavía no han determinado exactamente qué provocó la falla.

“Estamos tratando de determinar si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error humano o de un fallo en la instalación por parte de L3Harris, o si instalaron un enrutador defectuoso. Todavía no hemos determinado cuál fue el fallo”, explicó Duffy.

El funcionario insistió en que las investigaciones siguen abiertas y que todavía no es posible establecer si el problema se originó por una equivocación del personal, una instalación incorrecta o un equipo defectuoso.

FAA descarta indicios de un ataque malicioso o fallas relacionadas con inteligencia artificial

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, también aseguró que hasta el momento no existe ninguna prueba de que la interrupción haya sido causada de manera intencional.

Además, descartó que el incidente estuviera relacionado con el nuevo sistema de inteligencia artificial que la agencia ha implementado en los últimos meses para ayudar a gestionar condiciones meteorológicas y trayectorias de vuelo.

“Es un sistema que no está vinculado ni conectado a los sistemas que sufrieron la interrupción ayer”, explicó Bedford.

El funcionario pidió disculpas a los miles de pasajeros perjudicados y señaló que la decisión de suspender los despegues se tomó por precaución, ante la imposibilidad de garantizar el funcionamiento adecuado de las comunicaciones aéreas.

Gobierno estadounidense pide recursos para modernizar el sistema aéreo

Duffy aprovechó la rueda de prensa para insistir en la necesidad de renovar la infraestructura de aviación del país y recordó que ha solicitado al Congreso 30.100 millones de dólares para financiar estos trabajos.

El secretario aseguró que el presidente Donald Trump está dispuesto a trabajar con los demócratas, quienes asumirán el control del Congreso en enero, para conseguir los recursos necesarios.

Mientras continúan las investigaciones sobre las causas de la interrupción, la FAA mantiene su previsión de que los aeropuertos puedan recuperar plenamente sus operaciones este domingo, después de una jornada marcada por miles de cancelaciones y retrasos.