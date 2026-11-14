Comunidades monitorean ecosistemas de La Mojana

El Instituto Humboldt presentó los avances de una estrategia de monitoreo participativo para la restauración ecológica en 13 municipios de La Mojana, una ecorregión estratégica del Caribe colombiano.

Se trata de 556 parcelas para el monitoreo estructural comunitario, monitoreo a los servicios ecosistémicos y 28 estaciones para el monitoreo funcional mediante la instalación de cámaras trampa, grabadoras de sonido y avistamiento de aves; la caracterización de 36 viveros; y la formación ambiental de más de 70 personas.

Ronald Ayazo, Investigador del Instituto Humboldt del Centro de Soluciones Basadas en la Naturaleza, explicó en Planeta Caracol que el proyecto se desarrolla en zonas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre; los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge forman una gran planicie de inundación que está catalogada como uno de los deltas más complejos del mundo.

Se trata de La Mojana, una extensa ecorregión del complejo de humedales de la Depresión Momposina, históricamente que fue (y sigue siendo) habitada por los zenúes, indígenas que adaptaron sus viviendas, medios de transporte y forma de alimentarse a los marcados periodos de sequía y de lluvias.

Según el Instituto Humboldt, es la zona del país que presenta las mayores afectaciones por inundación y sequía cada año. Esto se debe, en buena medida, a que sus humedales, ríos, caños, arroyos, ciénagas y zapales se alteraron por la modificación o eliminación de los bosques inundables.

Debido a su enorme fertilidad, el Instituto considera esta planicie como un gran socioecosistema que, desde hace muchas décadas, funciona condicionado por una enorme actividad agropecuaria basada en el arroz y la ganadería.

Desde 2014, el Instituto Humboldt ha contribuido al conocimiento, la conservación y la restauración socioecológica de La Mojana, mediante investigaciones sobre su biodiversidad, el reconocimiento de la cultura anfibia, la planificación territorial y el fortalecimiento de capacidades comunitarias.

Entre sus principales logros se destacan la publicación de tres libros, el diseño y los aportes a la implementación para la restauración socioecológica, la formación de investigadores locales y el desarrollo de estrategias de monitoreo participativo.

En cuanto al monitoreo participativo, se establecieron 556 parcelas georreferenciadas para el monitoreo comunitario y 28 estaciones funcionales para la instalación de cámaras trampa, grabadoras de sonido y avistamiento de aves.

También se consolidó un grupo de 25 monitores o investigadores locales que lideran el monitoreo participativo a la restauración en La Mojana, un ejercicio de evaluación de los servicios socioecosistémicos con la participación de 60 familias de la ecorregión.

El Humboldt también caracterizó 36 viveros y realizó tres encuentros Aula Vivero donde participaron 48 personas. Además, 138 especies fueron ofertadas (70% nativas) y se identificaron cerca de 50 fuentes semilleras.

“Avanzamos con la impresión del libro y en la preparación del taller de mensajes clave para monitores locales y en contenidos para redes sociales. Esperamos lanzar esta obra en lo que falta del año”, comentó el biólogo del Humboldt Ronald Ayazo.

Uno de los principales resultados del proyecto será la consolidación de una herramienta digital en el Geovisor I2D del Humboldt, que permitirá consultar y visualizar información sobre biodiversidad, monitoreo de la restauración y otros componentes de la estrategia en La Mojana.

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