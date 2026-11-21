Científicos de la Universidad Católica de Colombia desarrollan una herramienta para evaluar la calidad del agua y aportar en la recuperación del río Atrato que integra modelos que permitirán identificar sectores prioritarios para el monitoreo y la restauración de esta cuenca del Chocó.

Wilfredo Marimón, profesor e investigador del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Colombia, dijo que la minería, los vertimientos de aguas residuales y las alteraciones del cauce representan importantes presiones ambientales para el río Atrato

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La investigación contempla la integración de modelos de cantidad y calidad del agua con el desarrollo del índice regional ICAAtrato, que incorpora nueve variables relacionadas con la oxigenación, los sedimentos, las condiciones químicas, los nutrientes, el mercurio y la contaminación fecal.

“Las herramientas existentes ofrecen una base importante, pero requieren información y ajustes que respondan a las particularidades locales. Por eso, trabajamos en la integración de indicadores de calidad del agua con modelos que permitan comprender el comportamiento del río”, explicó el profesor Wilfredo Marimón.

El estudio también busca generar información técnica que contribuya a orientar las acciones de monitoreo, protección y restauración del Atrato, en articulación con los objetivos de la Sentencia T-622 de 2016, que reconoce al río, su cuenca y sus afluentes como sujetos de derechos.

La investigación contempla fortalecer el monitoreo en sectores prioritarios, completar la validación de los nuevos indicadores y consolidar su articulación con los modelos desarrollados. De esta manera, se espera aportar información que permita evaluar las intervenciones y contribuir a la recuperación ambiental de esta importante cuenca hidrográfica.

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