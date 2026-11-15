Cómo prevenir el atropellamiento de fauna silvestre

En Medellín se realizó el primer Congreso Latinoamericano y Colombiano de Ecología de Carreteras (CLEC 2026), para debatir sobre el desarrollo de las infraestructuras frente a los ecosistemas y las especies de fauna silvestre que en algunos casos resultan afectadas.

El biólogo Juan Carlos Jaramillo Fayad, director de la Red Colombiana de Seguimiento de Fauna Atropellada RECOSFA, explicó que se presentaron avances tecnológicos para prevenir accidentes de especies, por ejemplo, en las redes de transmisión eléctrica o las redes viales.

En el primer evento de carácter regional participaron científicos, ingenieros, responsables de políticas públicas y diversos actores clave para enfrentar los desafíos ecológicos que supone la expansión de la infraestructura lineal en América Latina y el Caribe.

Expusieron ponencias para buscar cerrar la brecha histórica en la integración de criterios ecológicos dentro de la planificación de transporte en una de las regiones más biodiversas del planeta. En un contexto de crecimiento acelerado de carreteras y ferrocarriles, el congreso se posiciona como una plataforma indispensable para el intercambio de conocimientos, la transferencia de mejores prácticas y la articulación de políticas que garanticen la conectividad ecosistémica.

Entre los avances, presentaron sistemas que lanzan alerta a través de sensores que indican la presencia de animales próximos a las carreteras. En el caso de las redes de transmisión eléctrica, Juan Carlos Jaramillo Fayad reveló que presentó un mapa de riesgo donde se puede intervenir para evitar accidentes con las aves que se posan en el tendido eléctrico.

En el CLEC 2026 debatieron ponencias sobre ingeniería de infraestructura lineal sostenible, metodologías avanzadas de análisis espacial, gobernanza, políticas públicas, financiación verde y resiliencia ante el cambio climático.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: