¿Qué está en juego en la COP31 de cambio climático?

La COP31, la conferencia de cambio climático de Naciones Unidas de Antalya, Turquía, reúne a los negociadores de casi 200 países con la proyección de avanzar hacia la acción frente a los efectos del calentamiento global.

Alicia Lozano, directora de relacionamiento y representante del Instituto en la COP31, manifestó que “para el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, el reto ya no es fijar nuevas metas, sino conseguir los recursos y las capacidades para cumplir las que existen”.

Agregó que se identifican tres retos principales: El primero es la financiación para los países en desarrollo de América Latina, África y el resto del mundo. El segundo es poner a funcionar el mecanismo de transición justa acordado el año pasado en la COP30 de Belém (Brasil).

El tercero es la meta global de adaptación, cuyos indicadores se aprobaron en Belém, pero todavía están en una etapa inicial. La mitigación, es decir, reducir los gases que calientan el planeta, tiene una meta global y se lleva la mayor parte de la plata. La adaptación, que es prepararse para lo que el cambio climático ya está causando, aún no la tiene.

Colombia genera el 0,37 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, según el IDEAM. Aun así, es uno de los países más expuestos a los efectos del calentamiento y fue uno de los fundadores del grupo de Países Altamente Vulnerables en las negociaciones climáticas.

“La razón está en sus ecosistemas. De los páramos, la Amazonía y los bosques andinos dependen el agua que llega a las ciudades, la producción de alimentos y la vida de millones de personas. Y ya muestran señales de presión: un estudio divulgado por el Instituto Humboldt estimó que cerca del 15 % de los páramos fue afectado por incendios entre 1985 y 2022”, explicó Lozano.

Por eso, para Colombia la crisis climática no se reduce a cuánto carbono deja de emitir. Está en juego su seguridad hídrica, alimentaria y económica, y su capacidad para adaptarse a un clima que ya está cambiando.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: