Sebastián Viera quiere seguir en Junior para 2027: “Las ganas y las capacidades están intactas”

Junior de Barranquilla cerró el año con una victoria en condición de visitante ante Deportivo Pasto por 0-1. El Tiburón, que desde hace fechas quedó sin opción de clasificar a cuadrangulares, terminó el semestre con 22 unidades, en una de las peores campañas de los últimos años.

Sebastián Viera asumió en la fecha 9 del campeonato y disputó 42 puntos, de los cuales pudo ganar 20, con un saldo de 6 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Vale la pena mencionar que tomó el equipo en el fondo con apenas 2 unidades tras el inicio de Alfredo Arias.

Viera quiere seguir al frente del Junior

Ante los malos resultados obtenidos, es evidente el malestar de la afición con quien terminó como ídolo en su exitoso paso como jugador. Los hinchas piden un cambio de técnico partiendo que tendrán competencia en Copa Libertadores para 2027.

No obstante, el mensaje que ha transmitido últimamente su padre, y quien a la vez es su asistente técnico, Mario Viera, es que quieren continuar al frente del plantel. Así lo expresó en la rueda de prensa tras el duelo ante Pasto, en el que no estuvo Sebastián Viera por estar cumpliendo la sanción por la expulsión que le impusieron ante Chicó.

“Nosotros estamos cerrando ya una fase en el cual lo tomamos por el tema de los puntos que hemos logrado. Agarramos el equipo con dos puntos, llegamos a conseguir el 50% de los puntos que hemos disputado desde que tomamos y bueno, pero a pesar de todo no nos alcanzó, sabíamos que iba a ser bastante complicado, no nos alcanzó para poder para poder llegar a lograr el objetivo”, dijo Mario Viera con autocrítica.

Le puede interesar: Lucas González zanja la polémica: “No estoy en posición de pedirle a Néstor que no llame jugadores”

Cuando le preguntaron por la continuidad para 2027, dejó claro que cuentan con las energías para seguir al frente, pero saben que la decisión pasará por las directivas.

“Estamos con toda la fuerza y vinimos a demostrar un trabajo. Indudablemente se nos hizo bastante cuesta arriba, pero sí tenemos las capacidades y las ganas de querer hacer historia en este club. Más que nada el caso de Sebastián, yo en este caso estoy hablando más por él. Es un jugador en el cual en este momento es el técnico, en el cual tiene una historia acá ya transitada y que quiere seguir escribiendo su historia ya como entrenador. Es un entrenador joven, es un entrenador con muchas capacidades, es un es un entrenador que está muy actualizado”, comentó.

Y agregó: “Somos un cuerpo técnico con bastante experiencia tanto en la parte física como como el tema técnico táctico y bueno, la juventud de Sebastián, la frescura que tiene él y las capacidades que tiene él hacemos que hace que armemos un buen equipo de trabajo y que el día a día sea un día a día en el cual podamos fortalecer al equipo. Lo importante creo que pasa más que nada con las ganas y la fuerza que uno tenga, de las capacidades, y eso está intacto, estamos un 100% y estamos con las ganas de poder seguir. Después el club va a determinar qué resolver en estos días”.

Lea también: Reclasificación 2026: Así quedaron los cupos a torneos Conmebol tras fallo contra el América

Junior entrará en periodo de vacaciones y posteriormente comenzarán pretemporada, mientras los directivos comienzan la planificación del próximo año. Hay varios jugadores que terminan contrato, pero en esa edificación del equipo será crucial la opinión del que decidan dejar como técnico encargado.