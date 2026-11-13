A qué hora juega Colombia vs Chile HOY: Partido amistoso por fecha FIFA en el Pascual Guerrero

Vuelve al ruedo internacional la Selección Colombia luego del parón internacional de octubre en donde los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo cayeron 1-1 contra Paraguay y ganaron 2-0 contra Perú.

Esta vez, la ‘Tricolor’ se verá las caras en la doble fecha FIFA de noviembre contra la Selección de Chile en partidos de ida y de vuelta, iniciando en Colombia.

Lea más: Colombia vs. Chile: así está el historial antes de los dos amistosos de noviembre

Cabe recordar que la selección ya está afrontando una nueva era si una de sus figuras más grandes: James Rodríguez. Así mismo, para estos dos juegos tampoco contará con otra de sus estrellas, pues está lesionado: Luis Díaz.

¿Cómo llega la Selección de Chile a los partidos contra Colombia?

La Selección Chilena, equipo que está en plena reconstrucción tras ser bicampeón de América y, además, tras no haber clasificado a los mundiales de 2018, 2022 y 2026, llega al partido contra el combinado nacional colombiano con una derrota (4-2 contra Estados Unidos) y una victoria (2-0 contra México).

Las novedades de la Selección Colombia

Ahora, para este cruce de este viernes, 13 de noviembre, la Selección Colombia llega con varias novedades dentro de los jugadores convocados.

Le puede interesar: Los 26 convocados de la Selección Colombia ya están en Cali para enfrentar a Chile

Unas de las más grandes es la aparición en la lista del arquero de la Roma Devis Vásquez, y de Camilo Mena del Korona Kielce, de Polonia.

Además, destaca la presencia de Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional, que tras sus buenas presentaciones con el club paisa estaba pidiendo pista en las mayores de la Selección Colombia.

A qué hora juega Colombia vs. Chile este viernes, 13 de noviembre

Pues bien, la Selección Colombia se verá contra Chile este viernes en el estadio Pascual Guerrero, hogar del América de Cali.

De hecho, la concentración y entrenamientos previos al partido se adelantaron en la sede del rojo caleño, en Cascajal.

Lea también: Néstor Lorenzo: “Lo importante es armar un grupo fuerte para que vaya por todo”

Así, colombianos y chilenos se enfrentarán a las 7:00 de la noche, hora local.

Así lo informó la Selección Colombia:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: