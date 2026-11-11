Consulte si su cédula tiene subsidios: canales oficiales del Departamento de Prosperidad Social

Varios hogares colombianos reciben apoyos económicos por parte del Estado a través de los programas gestionados por el Departamento administrativo para la prosperidad social (DPS). Pese a ello, algunas personas desconocen estas iniciativas o el ser beneficiarios de ellos.

Para realizar la verificación es importante que tenga en cuenta que no existe una única consulta para identificar todos los apoyos disponibles con solo el ingresar el número de la cédula. Es por ello que Prosperidad Social cuenta con diferentes canales de apoyo que permiten consultar la permanencia de los ciudadanos y hogares en sus programas.

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¿Cuáles son los programas de Prosperidad Social?

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) es un organismo del Gobierno de Colombia para diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas parar reducir la pobreza, atender la vulneración y generar inclusión social. Entre los programas de la entidad se encuentran:

Renta Ciudadana: el programa entrega transferencias monetarias a hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, en donde se priorizan las familias con niños, niñas y personas con discapacidad que requieren de cuidado.

el programa entrega transferencias monetarias a hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, en donde se priorizan las familias con niños, niñas y personas con discapacidad que requieren de cuidado. Renta Joven: el beneficio ofrece transferencias monetarias y acompañamiento a jóvenes para promover el acceso, la permanencia y la finalización de la educación superior.

el beneficio ofrece transferencias monetarias y acompañamiento a jóvenes para promover el acceso, la permanencia y la finalización de la educación superior. ABC Renta e Iva: el objetivo de este programa es compensar a los hogares de menores ingresos por el Impacto del Valor Agregado (IVA) en sus gastos.

el objetivo de este programa es compensar a los hogares de menores ingresos por el Impacto del Valor Agregado (IVA) en sus gastos. Colombia Mayor: dirigido a adultos mayores que no cuentan con una pensión y se encuentran en condiciones de pobreza, vulnerabilidad o desamparo.

dirigido a adultos mayores que no cuentan con una pensión y se encuentran en condiciones de pobreza, vulnerabilidad o desamparo. Jóvenes en Paz: el programa busca apoyar a jóvenes en contextos de violencia o vulneración, por medio de acompañamiento y oportunidades para construir proyectos alejados de estas situaciones.

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¿Cómo saber si es beneficiario de Prosperidad Social?

Recuerde que la consulta y permanencia dentro de los programas es gratuito y no requieren de intermediarios. Realice la consulta únicamente por la página oficial y aliados o siga los siguientes pasos:

Ingrese al portal oficial de Prosperidad Social y acceda al programa del cual tiene interés en saber si es beneficiario o siga el siguiente enlace:

Renta Ciudadana: en este caso podrá revisar directamente con Prosperidad Social o ingrese aquí.

en este caso podrá revisar directamente con Prosperidad Social o ingrese aquí. Renta Joven: para verificar si hace parte de este programa podrá hacerlo directamente con Prosperidad Social o ingrese aquí.

para verificar si hace parte de este programa podrá hacerlo directamente con Prosperidad Social o ingrese aquí. ABC Renta e Iva : en este caso puede revisar directamente el la página de Prosperidad Social o ingrese aquí.

: en este caso puede revisar directamente el la página de Prosperidad Social o ingrese aquí. Colombia Mayor: para verificar si pertenece a este beneficio, debe revisar en la página de SuperGiros.

para verificar si pertenece a este beneficio, debe revisar en la página de SuperGiros. Jóvenes en Paz: en este caso podrá revisar en la página de ‘Mi cuenta’ con Prosperidad Social o ingrese aquí.

Diligencie los datos solicitados y continúe la consulta.

Después de terminada la consulta la página le dirá si pertenece al grupo de beneficiados o no, en caso de ser positiva la búsqueda deberá informarse respecto de en donde puede reclamarlo o si debe presentar alguna información adicional.

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¿Cuáles son los canales de prosperidad social?

En caso de tener inconvenientes o de requerir más información, puede comunicarse directamente con la entidad por medio de los siguientes medios:

Líneas de teléfono:

Línea de atención desde celular: 601 379 1088

601 379 1088 Línea gratuita nacional desde teléfono fijo: 01 8000 95 1100

01 8000 95 1100 Mensajes de texto (SMS): 85594

Canales digitales:

WhatsApp Oficial: 318 806 7329

318 806 7329 Asistente virtual o chat: disponible en la página oficial de Prosperidad social.

disponible en la página oficial de Prosperidad social. Devolución de llamada (Web CallBack), videollamada y lengua de señas: Habilitados en la sección de atención al ciudadano de su portal.

Atención presencial :

En caso de requerir atención o preferir la atención presencial, deberá consultar puntos y gerencias regionales, además de los horarios de atención.

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