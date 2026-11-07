¿Cómo puede retirar transferencias de Renta Ciudadana? Paso a paso, operadores y próximos pagos 2026

En Córdoba, Prosperidad Social inicia nuevo ciclo de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, cuenta dentro de su agenda social con una serie de subsidios que apoyan económicamente a la población vulnerable del país. Dentro de estos uno de los más conocidos es la Renta Ciudadana.

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¿Qué es la Renta Ciudadana?

En esa línea, la Renta Ciudadana es un programa que “entrega transferencias monetarias (condicionadas y no condicionadas) a hogares en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad”.

Así, cada uno de estos subsidios se gira a los beneficiarios por medio de transferencias que se dan por ciclos.

¿Cuándo son los próximos pagos de la Renta Ciudadana en 2026?

El pago del ciclo cuatro de la Renta Ciudadana fue del 21 de septiembre al 6 de octubre; sin embargo, la entidad no ha mencionado cuándo se hará la transferencia del ciclo cinco que, entre otras cosas, se espera para este mes de noviembre, extendiéndose a diciembre.

Deberá estar pendiente de los canales oficiales del DPS para enterarse de los próximos pagos.

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¿Cómo retirar la transferencia? Conozca los operadores

Ahora, esta transferencia funciona “mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF y en el Gestor de Información Financiera. La modalidad de giro tendrá cobertura nacional a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS”.

Este no es más que un producto financiero inscrito por el beneficiario en el que se le consignará directamente la transferencia.

¿Cómo se puede inscribir un producto financiero en el GIF para recibir los subsidios del Gobierno? Paso a paso para hacerlo

Pues bien, en el caso de la Renta Ciudadana, lo que usted deberá hacer para registrar su producto financiero en el Gestor de Información Financiera es lo siguiente:

Primero debe ingresar a la página principal de Prosperidad Social.

Luego, en el menú ‘ Programas ’ encontrará el link para acceder al Gestor de Información Financiera y realizar el registro.

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“Esta herramienta permite registrar, consultar y actualizar la información del producto financiero en el que desean recibir las transferencias monetarias”, dijo el DPS.

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