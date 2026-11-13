Una Navidad en Macondo: el espectáculo que llevará la tradición musical de gira por Colombia

Colombia Canta y Encanta es una escuela de formación musical que cada navidad ofrece una función especial de navidad al público. Su prioridad es convertir el folclor y la cultura colombiana en oportunidades para acercar a las nuevas generaciones a la formación y creación cultural.

Anualmente, 160 personas reciben una formación a través de Colombia Canta y Encanta, cerca de 4 mil niños antioqueños participan en sus salidas pedagógicas y 350 artistas infantiles y juveniles, provenientes de distintas regiones del país llegan a ellos convocados por su festival.

Este grupo cultural, que acoge a quienes apuestan por una formación artística en el país, está llegando además a escenarios internacionales. En abril de este año, se presentaron con un concierto colombiano dentro de la agenda cultural de Disney Springs, en el Walt Disney World Resort en Orlando, Florida.

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Este año la propuesta es Una Navidad en Macondo, un musical con historia y música original, que junto a una banda en vivo, reunirá a 120 artistas, 100 niños y jóvenes entre los 8 y 17 años y 20 adultos sobre el escenario. La puesta en escena está inspirada, por supuesto, en el universo mágico de Gabriel García Márquez y reúne las canciones más tradicionales de la navidad junto a los sonidos de la tradición musical colombiana.

Silva Puerta, directora académica de Colombia Canta y Encanta compartió con Caracol Radio que “muchas obras de teatro musical han sido referentes para nosotros y queríamos darnos esta oportunidad de hacer una navidad con música colombiana, dónde vamos a escuchar diferentes ritmos que nos pertenecen, que hacen parte de nosotros. En esta obra de navidad en Macondo vamos a sentir a Colombia en pleno.” Ante todo, resaltó que “más que un musical, es una historia para conectar y para vivirlo.”

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El bambuco, la cumbia, el fox, el pasillo, el vals y el currulao serán protagonistas en este musical que pretende dar vida a un universo visual lleno de fantasía. Andrés Gómez, el director escénico de Colombia Canta y Encanta, resaltó que “las tradiciones colombianas mezcladas con el arte, es una perfecta fusión para darnos cuenta incluso de quiénes somos y para dónde vamos. Llevarlo al escenario es siempre recordarle al otro de dónde vienes y por qué estás aquí, cuál es tu razón de existir.”

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Así las cosas, el musical debuta este 22 de noviembre en el Teatro Metropolitano de Medellín a las 4:00 de la tarde para dar inicio a lo que será una gira que avanza hacia 5 municipios: Marinilla, La Ceja, El Retiro, Jericó y Santa Fé de Antioquia.

Gracias a la colaboración junto a las alcaldías municipales, las funciones serán completamente gratuitas para poder compartir con más personas lo que será “una celebración sonora que honra nuestras raíces y revela la belleza, la versatilidad y la fuerza expresiva de la música colombiana.”

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Finalmente, la gira de Una Navidad en Macondo terminará en Bogotá y se proyecta con una presentación internacional en San Diego, California en 2027.