Gobierno De la Espriella propone unificar subsidios sociales en nuevo PND: así sería, según borrador

El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó el primer borrador de las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el 2026-2030. Se trata de la hoja de ruta para los próximos cuatro años y las prioridades del actual Gobierno. Desde ya, se plantean siete ejes estratégicos, que han denominado “los siete milagros”.

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Uno de los puntos que aborda el nuevo PND es la reforma en la política social del país mediante la creación de “Programa Colombia”. Según el documento, esa iniciativa busca unificar los programas de transferencias monetarias que administra el Departamento para Prosperidad Social (DPS) con el fin de “fortalecer la protección de ingresos de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad”.

Así sería el esquema “Programa Colombia”

En ese sentido, el nuevo esquema organizaría los subsidios en tres líneas de acción. La primera de ellas sería “Colombia Mayor”, dirigida a la población mayor. La segunda línea, denominada “Familias Colombia”, atenderá a los hogares pobres y vulnerables, incluyendo de manera explícita a aquellos que cuenten con personas con discapacidad.

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Por último, estaría la línea “Colombia Joven”, que se enfocaría en la protección social y la inclusión económica de la población juvenil.

Entre las novedades del “Programa Colombia” está que se proverán corresponsabilidades recíprocas y diferenciadas según el curso de vida de los integrantes del hogar. Tal como detalla el borrador del plan, estas corresponsabilidades estarán directamente vinculadas a áreas clave como la salud preventiva, la permanencia escolar, la formación laboral, el cuidado y la generación de ingresos.

En el caso de las personas mayores o en condición de discapacidad, estas corresponsabilidades se diseñarían para facilitar el acceso a servicios, sin condicionar el ingreso.

Para llevar a cabo esta propuesta, el Gobierno explicó que se articularía la oferta de entidades nacionales y territoriales, el sector privado y otros actores mediante mecanismos de referencia, derivación y seguimiento.

¿Cuáles son los siete ejes del PND?

El Milagro de las Regiones: Inversión, proyectos de infraestructura y descentralización. Talento, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo: plantea mejorar la educación e impulsar la ciencia, tecnología e innovación. Patriotismo Constitucional: seguridad y defensa, fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, entre otros. El Milagro Social: políticas públicas en salud, vivienda, educación, protección social, empleo y atención a las poblaciones vulnerables. Milagro Económico: recuperación de la economía y atracción de la inversión privada. Se plantea impulsar los sectores minero-energético, agroindustrial y turismo. Un Estado con Propósito: Transformación del Estado. Reconstrucción, Transformación y Resiliencia: plantea la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y otros proyectos.

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