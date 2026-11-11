¿Hasta cuándo va el quinto ciclo de Renta Ciudadana?: paso a paso para reclamar el subsidio

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, cuenta dentro de su agenda social con una serie de subsidios que apoyan económicamente a la población vulnerable del país. Dentro de estos uno de los más conocidos es la Renta Ciudadana.

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¿Qué es el subsidio de Renta Ciudadana?

Renta Ciudadana es un programa que “entrega transferencias monetarias, condicionadas y no condicionadas a hogares en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad”.

Así, cada uno de estos subsidios se gira a los beneficiarios por medio de transferencias que se dan por ciclos.

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Quinto ciclo de transferencias

El Departamento para la Prosperidad Social, DPS, anunció la apertura del quinto ciclo de transferencias monetarias correspondiente a los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Esta quinta distribución de pagos para el 2026 se llevará a cabo desde el 13 de noviembre y hasta el 28 del mismo mes. Los pagos se entregarán a las cuentas de los beneficiarios y también en modalidad de giro.

La entidad recomienda tener en cuenta las fechas anunciadas, dado que las transferencias de estos programas no son acumulables.

¿Cómo saber si es beneficiario de Renta Ciudadana?

Tenga en cuenta que estos trámites son gratuitos y no requieren de intermediarios. Realice la consulta únicamente por la página oficial y aliados o siga los siguientes pasos:

Ingrese al portal oficial de Prosperidad Social y acceda al programa del cual tiene interés en saber si es beneficiario o siga el siguiente enlace: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/

Allí puede ir al botón: “Consulte aquí si su hogar es beneficiario”

Diligencie el formulario que le pedirá: Tipo de documento de identidad, número de documento, fecha de nacimiento y verificar que no es un robot.

que le pedirá: Tipo de documento de identidad, número de documento, fecha de nacimiento y verificar que no es un robot. Una vez lo haga, este le arrojará el resultado.

¿Cómo retirar la transferencia?

Las transferencias del quinto ciclo de Devolución del IVA y Renta Ciudadana se realizarán a través de abonos a las cuentas registradas por los beneficiarios en el Gestor de Información Financiera (GIF), de acuerdo con el DPS.

Por otra parte, quienes reciben el pago a modalidad de giro tendrán la opción de cobrar el dinero a través de la red aliada de SuRed y SuperGiros.

Prosperidad Social subrayó que las transferencias se entregan únicamente en el municipio asignado, siguiendo la programación establecida. Asimismo, recordó que no se permiten cambios de titular, entregas mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

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