Moisés Caicedo del Chelsea FC y Daniel Muñoz del Nottingham Forest FC disputando un balón durante la jornada de Premier League 2026/27. (Photo by Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images) / Nigel French/Allstar

Daniel Muñoz dio una asistencia en la sufrida victoria 3-2 del Nottingham Forest sobre Chelsea en el City Ground, encuentro válido por la jornada 12 de la Premier League. Se trata del segundo pase de gol del colombiano, durante la temporada 2026-27.

Daniel Muñoz fue figura en la victoria 3-2 del Nottingham Forest sobre Chelsea en la Premier League / Sofascore Ampliar Daniel Muñoz fue figura en la victoria 3-2 del Nottingham Forest sobre Chelsea en la Premier League / Sofascore Cerrar

Resumen del partido Nottingham Forest vs. Chelsea

El Chelsea de Xabi Alonso parece no tener futuro. Hasta el punto que el puesto del técnico español ya no está asegurado. Otra derrota y uno de los peores partidos que se recuerda a este equipo aumentan la herida del entrenador español, que no encuentra el rumbo de este equipo.

La visita al campo del Forest apuntaba a visita al dentista y así fue. Y todo es más difícil cuando Igor Jesus se inventa un golazo a los cinco minutos, tras asistencia de Daniel Muñoz. Una volea en escorzo imposible para el ‘Dibu’ Martínez. Un golazo que metía el miedo en el cuerpo a Xabi Alonso y que con el paso de los minutos solo empeoró las sensaciones.

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La primera mitad del Chelsea fue tétrica, la segunda, hasta el tanto de Morgan Gibbs-White desde los once metros, peor. El penalti fue cometido, además, por Wesley Fofana, al que la afición blue estuvo abucheando todo el partido por reírse de un penalti que falló en la eliminación en la Copa de la Liga contra el Liverpool.

Los aficionados no entendían por qué Xabi Alonso le dio la titularidad este viernes y el francés, que costó en su día 80 millones, respondió con un error.

Instantes después del tanto de Gibbs-White, Emegha marcó por segundo partido consecutivo, al aprovechar un rebote de Pedro Neto, y el Chelsea creyó en que podía sacar algo en positivo. Pero ni la inercia de ese tanto cambió la película. Con el partido aún vivo, Gibbs-White se infiltró entre la defensa y ante la salida del ‘Dibu’ rozó la pelota por encima del argentino y cerró esto, por mucho que Emegha volviera a marcar otro tanto, el tercero consecutivo, que no sirve para nada.

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El Chelsea es octavo tras doce partidos, con 16 puntos. Le pueden pasar cinco equipos esta jornada en función de los resultados. En una temporada sin fútbol europeo, se esperaba que el bagaje en Premier fuera muchísimo mejor. La directiva de Stamford Bridge no puede aceptar otra temporada sin Champions y este Chelsea no tiene pinta de poder alcanzar los cuatro primeros puestos.

El Forest de Muñoz, que ha ganado con autoridad, tampoco es siquiera de los punteros. Con este triunfo es decimocuarto, con 12 unidades.