El inicio de Mauricio Pochettino está lejos de ser el deseado, aunque quizás esté siendo el esperado por lo que todos sabían que se iba a encontrar en este equipo, sin rumbo y sin capacidad de reacción. Los Diablos Rojos, que no levantan cabeza y dormirán otra jornada en descenso, fueron goleados por el Brentford (0-4) y suman dos derrotas y un empate desde la llegada del argentino al banquillo.

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Pochettino ha tratado de imponer sus ideas y sorprendió este sábado con la alineación en punta de Joshua Zirkzee en detrimento de los suplentes Brian Mbeumo y Matheus Cunha, pero ni aun así.

Después de que Harry Maguire se estrellara en el larguero y Anthony también tuviera un balón en la madera, las urgencias defensivas de este equipo salieron a relucir. Callum Wilson, un futbolista que tiene ya 34 años y que venía al Brentford para ser suplente, le hizo el lio a los dos centrales y con un disparo centrado batió al discutido Senne Lammens para el 0-1.

Minutos después, era otra vez Wilson el que marcaba al belga, aunque en esta ocasión a puerta vacía después de que Dango Ouattara sentara a Lisandro Martínez y le sirviera el tanto en bandeja.

Demasiado sencillo para el Brentford, que no sufrió a partir de ahí más allá de un disparo al larguero de Youri Tielemans al inicio de la segunda mitad.

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El United no transmite nada y tuvo fortuna de que el árbitro no vio un penalti claro de Leny Yoro sobre Kevin Schade, aunque la goleada sí que la completó Kristoffer Ajer a la salida de un córner. De nuevo, la defensa de los ‘Red Devils’ estuvo demasiado floja.

Con esta derrota, el balance desde que llegó Pochettino es una goleada por 4-0 contra el Liverpool, un empate contra el Sporting de Portugal y este desastre en casa, en la que además era la presentación de Pochettino en Old Trafford.

Manchester suma 10 partidos sin conocer la victoria en la Premier League y su último triunfo data del 30 de agosto ante Ipswich Town por la fecha 2.

El Brentford, por su parte, continúa su escalada y es quinto con veinte puntos, a uno de los puestos de Liga de Campeones, aunque el Liverpool aún tiene que jugar. Volvió a ganar en Old Trafford por primera vez desde 1937.

Así va la tabla de la Premier League