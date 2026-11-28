Manchester United cae goleado en Old Trafford ante el Brentford y sigue en zona de descenso
Dos goleadas por 4-0 y un empate, es el saldo de Mauricio Pochettino en sus primeros tres partidos con los Diablos Rojos.
El inicio de Mauricio Pochettino está lejos de ser el deseado, aunque quizás esté siendo el esperado por lo que todos sabían que se iba a encontrar en este equipo, sin rumbo y sin capacidad de reacción. Los Diablos Rojos, que no levantan cabeza y dormirán otra jornada en descenso, fueron goleados por el Brentford (0-4) y suman dos derrotas y un empate desde la llegada del argentino al banquillo.
Le puede interesar: Luis Díaz vuelve a sumar minutos, pero Bayern no pasa del empate y se complica por el liderato
Pochettino ha tratado de imponer sus ideas y sorprendió este sábado con la alineación en punta de Joshua Zirkzee en detrimento de los suplentes Brian Mbeumo y Matheus Cunha, pero ni aun así.
Después de que Harry Maguire se estrellara en el larguero y Anthony también tuviera un balón en la madera, las urgencias defensivas de este equipo salieron a relucir. Callum Wilson, un futbolista que tiene ya 34 años y que venía al Brentford para ser suplente, le hizo el lio a los dos centrales y con un disparo centrado batió al discutido Senne Lammens para el 0-1.
Minutos después, era otra vez Wilson el que marcaba al belga, aunque en esta ocasión a puerta vacía después de que Dango Ouattara sentara a Lisandro Martínez y le sirviera el tanto en bandeja.
Demasiado sencillo para el Brentford, que no sufrió a partir de ahí más allá de un disparo al larguero de Youri Tielemans al inicio de la segunda mitad.
Lea también: América y Millonarios rechazan actos de racismo hacia el jugador Dany Rosero
El United no transmite nada y tuvo fortuna de que el árbitro no vio un penalti claro de Leny Yoro sobre Kevin Schade, aunque la goleada sí que la completó Kristoffer Ajer a la salida de un córner. De nuevo, la defensa de los ‘Red Devils’ estuvo demasiado floja.
Con esta derrota, el balance desde que llegó Pochettino es una goleada por 4-0 contra el Liverpool, un empate contra el Sporting de Portugal y este desastre en casa, en la que además era la presentación de Pochettino en Old Trafford.
Manchester suma 10 partidos sin conocer la victoria en la Premier League y su último triunfo data del 30 de agosto ante Ipswich Town por la fecha 2.
El Brentford, por su parte, continúa su escalada y es quinto con veinte puntos, a uno de los puestos de Liga de Campeones, aunque el Liverpool aún tiene que jugar. Volvió a ganar en Old Trafford por primera vez desde 1937.