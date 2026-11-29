Los jugadores del Manchester City le reclaman al árbitro al final del partido. (Photo by John Walton/PA Images via Getty Images) / John Walton - PA Images

Arsenal y Manchester City empataron 2-2 en el Emirates Stadium de Londres, en juego por la fecha 12 de la Premier League de Inglaterra. El partido contó con grandes polémicas arbitrales, todas ellas en contra del City.

Erling Haaland abrió el marcador para la visita a los 34 minutos del partido; el alemán Kai Havertz igualó las acciones con un remate de cabeza a los 40 minutos del encuentro.

Iniciando el segundo tiempo, el argentino Enzo Fernández adelantó nuevamente al equipo de Enzo Maresca a los 48 minutos. Ya en el cierre, el neerlandés Jurriën Timber anotó el 2-2 definitivo a los 83 minutos.

Polémicas del encuentro

El árbitro John Brooks y el VAR se vieron involucrados en cuatro polémicas arbitrales, todas en contra del Manchester City. El belga Jeremy Doku sufrió dos tirones del cabello, uno de parte de Timber y el otro, el más claro, de Bruno Guimaraes, ninguno de los dos fue advertido por el VAR o el juez.

En el empate del Arsenal, Gabriel parece cargar por la espalda al portero italiano Gianluigi Donnarumma, quien termina soltando la pelota, la acción tampoco fue considerada suficiente para llamar al árbitro.

Y ya en el cierre del partido, un cabezazo del croata Joško Gvardiol fue rechazado por el brazo del sueco Viktor Gyökeres, quien tenía el brazo totalmente abierto. La situación tampoco fue considerada.

Tabla de posiciones de la Premier League

Arsenal conserva el liderato de la Premier League, ahora con 29 puntos. Aprovechando la caída del Brighton 0-1 ante el Newcastle United, Manchester City recuperó el segundo puesto con 23 unidades.

Liverpool empató como visitante 1-1 en el derbi ante el Everton e igualó la línea del Brighton con 22 unidades. Finalmente y en zona de la Liga de Europa se encuentra el Bournemouth, con 21 puntos.