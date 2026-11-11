Terremoto en Colombia: ¿Qué balance entrega la UNGRD sobre la atención de la emergencia?

Demolición del motel Molino Rojo en Cali tras terremoto del 10 de agosto del 2026 / Foto: Alcaldía de Cali

Tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, varias personas afectadas aseguran que la recuperación de los territorios ha tardado más de lo esperado.

El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, puso a prueba la capacidad de reacción de las instituciones y obligó a desplegar una operación de alcance nacional.

Los principales afectados por el terremoto fueron los habitantes de Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, con especial impacto en las comunidades cercanas al epicentro.

Sobre este hecho, La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aseguró que mantiene el acompañamiento a los municipios y las familias afectadas, mediante la disposición de recursos, la entrega de asistencia humanitaria a los departamentos.

En un balance entregado por la entidad, afirman que la UNGRD dispuso $110.000 millones para ejecutar las acciones necesarias en el territorio nacional, mediante transferencias económicas a las entidades territoriales afectadas.

A esto se suma recursos superiores a los 256 mil millones de pesos, que fueron entregados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para atender los efectos del desastre y el pago del apoyo económico a las familias afectadas.

“En conjunto, estas asignaciones representan recursos superiores a los $366.000 millones”, asegura la UNGRD.

“La UNGRD ha movilizado 6.429 toneladas de elementos alimentarios y no alimentarios, entregados a los departamentos para atender las necesidades de las comunidades afectadas. También se ha brindado alojamiento temporal a más de 20.000 personas. Por su parte, las operaciones de búsqueda y rescate permitieron poner a salvo a 356 personas, con la participación de 54 grupos nacionales e internacionales y 1.849 rescatistas”, afirma en un comunicado la entidad, entregando un balance de la Unidad, sobre la atención de la emergencia.

Por último, la UNGRD indicó que la recuperación de los territorios se desarrolla a través del Plan de Acción Específico (PAE), aprobado el 14 de octubre, que contempla necesidades de financiación por $58,29 billones hasta 2030.