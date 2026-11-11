Caso Ueno bank: ¿Cómo saber si su dinero está seguro en un banco en Colombia?

Según el Banco Mundial, dos de cada tres colombianos no sabe manejar su dinero.. Foto: Colprensa( Thot )

Ueno Bank, uno de los bancos digitales más grandes de Paraguay, fue intervenido recientemente debido a que otorgó préstamos a empresas vinculadas a sus propios dueños, y a pesar de las alertas emitidas por los supervisores sobre esta situación, las medidas no llegaron a tiempo.

A raíz de las dudas entre varios ahorradores sobre si su dinero está seguro en el banco, MejorCDT recopiló cinco puntos que permiten conocer la situación de cada entidad financiera y verificar qué tan protegidos están sus recursos.

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Cinco puntos a revisar para saber si su banco es seguro

Antes de entregar sus ahorros a una entidad financiera, revise los siguientes puntos para asegurarse de la solidez del banco:

1. Verificar que esté vigilado por la Superintendencia Financiera.

Para poder recibir ahorros públicos en Colombia, es necesario que la entidad tenga el permiso de la Superintendencia, la cual exige un capital mínimo alto, revisa a los accionistas y administradores y vigila a la entidad de manera permanente.

Usted puede revisar la lista de entidades vigiladas en la página de la Superintendencia.

2. Que esté inscrita en Fogafín.

Fogafín es el seguro de depósitos que respalda los ahorros de cada persona hasta por 50 millones de pesos en cada entidad que esté inscrita, sin importar tamaño o calificación. Fogafín cubre productos como CDT, cuentas de ahorros y cuentas corrientes.

Usted puede consultar la lista de entidades inscritas en la página de Fogafín.

3. La calificación de riesgo

Existen agencias calificadoras independientes que evalúan la capacidad de cada entidad de cumplir con sus obligaciones.

En la escala nacional, las calificaciones AAA, AA, A corresponden a las entidades con capacidad de respuesta y pago fuerte, estas notas se revisan una vez al año y pueden ajustarse en cualquier momento.

4. El indicador de solvencia

Este indicador mide cuánto capital propio tiene cada entidad para responder por pérdidas sin afectar a los ahorradores. En Colombia, el mínimo exigido es del 9% o 10,5% sumando el colchón de conservación, en línea con el estándar Brasilea III. La Superfinanciera publica este indicador en su página web.

5. Sus estados financieros

Toda entidad vigilada está en la obligación de publicar sus estados financieros, auditados por un revisor oficial, y la Superfinanciera publica periódicamente las cifras principales. Ahí se puede ver, por ejemplo, cómo evoluciona su capital financiero, su cartera de créditos y su rentabilidad.

MejorCDT recomienda revisar estos puntos; la información está disponible y gratuita para así tomar las mejores decisiones y poder ahorrar con tranquilidad.

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“Lo que pasó en Paraguay es un recordatorio de que la tranquilidad de un ahorrador no debería depender de qué tan conocida es una marca, sino de información que hoy cualquiera puede consultar. En Colombia esa información existe y es pública; el reto es que la gente sepa dónde buscarla”, afirmó David Susa, CTO y cofundador de MejorCDT.

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