Primera Dama visitará Perú al recibimiento del Papa León XIV: viajará con “recursos propios”

La Cancillería confirmó que la primera Dama, Ana Lucía Pineda, viajará mañana miércoles 11 de noviembre al Perú, para atender una invitación de la presidenta Keiko Fujimori, en el marco de una convocatoria dirigida a los jefes de Estado de América Latina.

También, asistirá a la ceremonia de recibimiento del papa León XIV, prevista para el 11 de noviembre en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Lima.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el traslado será financiado con recursos propios de la primera Dama.

La acotación se presenta porque en los últimos días, la Primera Dama se ha visto envuelta en una polémica por el manejo de los recursos de su Fundación Colombia Luz y Sonrisas, utilizados para atender a los damnificados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

De hecho, en los últimos días, le tocó responder una acción de tutela interpuesta por el senador Alejandro Ocampo, y que ante la persistencia de la inconformidad frente a los soportes contables y financieros que respaldan el informe de los recursos utilizados en la atención de la emergencia, el congresista interpondrá un incidente de desacato contra la Fundación por no presentar los documentos completos.

Y es que son más de 54.000 millones de pesos los recaudados para la ejecución del plan de reconstrucción, que incluye la construcción de viviendas y colegios en las regiones más afectadas por el terremoto: Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y el Eje Cafetero.