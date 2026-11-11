IDEAM reportó temperaturas máximas históricas en Colombia: ¿cuál fue el municipio más caliente?

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), durante las últimas 24 horas, varias estaciones meteorológicas del país superaron sus máximos históricos de temperatura para el mes de noviembre.

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¿Cuál fue el municipio más caliente?

Según el reporte más reciente del IDEAM, la temperatura más alta se presentó en Natagaima, Tolima, donde el termómetro alcanzó los 41,2 °C. Incrementó en 1,2 °C el registro histórico previo para ese mes en dicho municipio.

La entidad alertó que estas condiciones podrían continuar presentándose durante los próximos días en diferentes regiones del territorio nacional.

Natagaima (Tolima) registró la temperatura más alta, con 41,2 °C, superando su máximo histórico mensual, que era de 40,0 °C. También se destacaron Villavieja (Huila), con 39,4 °C; Pailitas (Cesar), con 38,6 °C; y San José de Cúcuta (Norte de Santander), con 37,8 °C.

Con fecha al 9 de noviembre de 2026, 17 estaciones del país superaron sus máximos históricos. de temperatura para este mes. De estas se destacan: Anchique, en Natagaima (Tolima); Palmira ICA (Valle del Cauca); Aeropuerto El Caraño, en Quibdó (Chocó); Aeropuerto Olaya Herrera, en Medellín (Antioquia), y Aeropuerto El Edén, en Armenia (Quindío).

Entre las demás regiones donde también se registraron altas temperaturas se destacan El Guamo (Bolívar), con 36,6 °C; Neiva (Huila), con 36,8 °C; Urumita (La Guajira), con 36,4 °C; y Ambalema (Tolima), con 36,0 °C.

Por el contrario, para los próximos días, el IDEAM pronosticó que condiciones nubosas en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, con acumulados significativos en zonas de Chocó, Antioquia, el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sectores del sur y occidente del país.

En el caso de la capital, el IDEAM indicó que las temperaturas mínimas oscilarían entre 7 y 12 °C, mientras que las máximas se ubicarían entre 19 y 23 °C.

¿Ya estamos en El Niño?

Una vez concluya la segunda temporada de lluvias en noviembre, el país experimentará un cambio significativo. Según el IDEAM, para diciembre se prevé el pico máximo de El Niño, con una temporada de menos lluvias, lo que se traduce en mayor amenaza de incendios forestales, menores caudales en los ríos y posible aumento de enfermedades transmitidas por vectores.

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Diana Carolina Rueda Dimate, subdirectora de Meteorología del IDEAM, aclaró que el fenómeno de El Niño no elimina las lluvias en el territorio nacional. Se trata de un evento de larga duración que acompañará al país por lo menos hasta el primer semestre del 2027.

La funcionaria añadió que este evento no modifica las temporadas climatológicas regulares en el país, sino que su impacto real se manifestará en los tablas de precipitación esperadas, los cuales serán inferiores en comparación con las tablas registradas.

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