El mejor momento para abrir un CDT, con tasas superiores al 13%: Ahora puede hacerlo en 10 minutos

Actualmente, los Certificados de Depósito a Término (CDT) presentan un panorama favorable en Colombia, debido a la rentabilidad que demuestran frente a otras opciones financieras como las cuentas de ahorro, donde, según información de la Superfinanciera, hoy hay 156 billones de pesos en saldos de CDT de personas naturales, frente a 127 billones en cuentas de ahorro.

Así mismo, cerca de 2,5 millones de personas cuentan con un CDT vigente dentro del país, lo que representa un 5% de la población. Y es que, por ser un mecanismo de ahorro utilizado comúnmente como una inversión de bajo riesgo, los CDT cada vez ganan más popularidad y el proceso para abrirlos es más sencillo.

Abrir un CDT antes era un proceso que se realizaba de manera 100% presencial, en donde el interesado necesitaba acudir a una oficina bancaria, cargar documentación y corroborar una a una las tasas que ofrecían las entidades bancarias. MejorCDT logró que ese proceso fuera mucho más sencillo y las personas, desde sus dispositivos móviles, pueden realizar el procedimiento para la apertura, elegiendo la opción más conveniente.

Ahora, la fintech relanzó su aplicación con cambios que buscan reducir los pasos necesarios para comparar opciones y abrir uno de estos productos desde el celular. La plataforma asegura que la nueva versión disminuye cerca de 50% el tiempo de apertura y reduce en 66% las preguntas requeridas frente a la versión anterior.

La apertura digital puede completarse en menos de 10 minutos, de acuerdo con Charlie Correa, Cofundador de MejorCDT. “Una persona desde que descarga la aplicación hasta que hace el pago final se demora ocho minutos y tiene varias entidades para escoger en ese frente. Cada persona puede elegir la entidad que más le guste y abrir su CDT sin salir de casa”.

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Rentabilidad y facilidad para abrir un CDT

Charlie Correa, cofundador de MejorCDT, explicó a Caracol Radio que, “los usuarios ya están generando 200.000 millones de pesos en rentabilidades, a través de lo que se invierte en la app”.

Actualmente, las entidades financieras ofrecen tasas para CDT superiores al 13 % E.A., un registro que no se tenía después de la pandemia. Frente a una inflación que se ubicó sobre el 6,29 % en septiembre, lo que hace al CDT una opción favorable y atractiva.

“Los bolsillos pueden ser muy convenientes, si tú necesitas sacar la plata de un día para otro, pero el banco te puede cambiar la rentabilidad en el tiempo. Los primeros bolsillos que vimos en Colombia hace unos años venían con rentabilidades del 15%, que luego bajaron al 13% y ahora están cerca del 10%. Los mejores CDTs hoy están al 13% y una vez que lo atrapas no te van a cambiar esa rentabilidad”, explica Correa.

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Frente a la inflación que viene en aumento y que el dinero rinda más, el cofundador de MejorCDT explica que, “mientras se encarece todo a un valor sobre el 6%, el tener el dinero dentro de un CDT le devolverá el ahorro con un porcentaje del 13% el próximo año”.

Mejores bancos para invertir en octubre

Si está pensando en invertir $1.000.000 a un año en un CDT, la oferta del mercado para apertura digital oscila entre el 11,5% y el 12,8% efectivo anual. MejorCDT, que alcanzó 700.000 usuarios, hace el siguiente ranking a un plazo de 12 meses:

Koa: Rentabilidad (E.A.) : 12,8%. Total a recibir: $1.128.000 (Mejor opción de la plataforma)

Rentabilidad (E.A.) 12,8%. $1.128.000 CrediFamilia: Rentabilidad (E.A.): 12,6% . Total a recibir: $1.126.000

Rentabilidad (E.A.): 12,6% $1.126.000 Ban100: Rentabilidad (E.A.) : 12,4% Total a recibir: $1.124.000

Rentabilidad (E.A.) 12,4% $1.124.000 Banco Unión: Rentabilidad (E.A.): 11,9% Total a recibir: $1.119.000

Rentabilidad (E.A.): 11,9% $1.119.000 Coltefinanciera: Rentabilidad (E.A.): 11,5% Total a recibir: $1.115.000

Todas estas opciones operan bajo modalidad de apertura con firma digital.

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