Franco Pérez, hijo de Omar Pérez, convocado por Argentina tras salir de la convocatoria de Colombia

El caso de Franco Pérez sigue dando de qué hablar en el fútbol internacional. El mediocampista de 18 años, hijo del histórico ídolo de Independiente Santa Fe, Omar Pérez, recibió una convocatoria de la Selección Argentina Sub-20 para participar en un microciclo de trabajo en Ezeiza, una decisión que vuelve a poner sobre la mesa la polémica por su salida de la convocatoria de Colombia.

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La noticia fue confirmada por las redes oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que publicó la lista de futbolistas citados para trabajar con el equipo juvenil. De esta manera, el jugador de las divisiones menores de Boca Juniors tendrá la oportunidad de entrenarse con la Albiceleste, pese a que su prioridad inicialmente era representar a la Tricolor.

La situación tomó fuerza después de que Franco apareciera en la primera lista de convocados por César Torres para un microciclo de la Selección Colombia Sub-19. Sin embargo, su nombre desapareció de la convocatoria definitiva, sin que la Federación Colombiana de Fútbol ni el cuerpo técnico entregaran una explicación oficial sobre su salida.

¿Por qué salió de la Tricolor?

La desconvocatoria generó diferentes versiones. Una de ellas fue planteada por la prensa colombiana, señalaron que la decisión podría estar relacionada con supuestas diferencias entre Omar Pérez y sectores de la dirigencia del fútbol colombiano. No obstante, esta explicación no ha sido confirmada por las autoridades deportivas.

Ahora, la convocatoria de Argentina abre un nuevo escenario para el futbolista, que cuenta con doble nacionalidad y nació en Medellín en 2008. Su participación en este microciclo no significa que haya definido de manera definitiva su futuro internacional, pero sí representa una oportunidad para acercarse a la selección juvenil de su otro país.